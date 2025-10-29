0 800 307 555
«Укренерго» працює над максимальним пропуском імпорту е/е

Енергетика
17
НЕК «Укренерго» працює наразі з європейськими партнерами над розрахунком і збільшенням пропускної спроможності інтерконнекторів для імпорту електроенергії з Європи, яка наразі складає 2100 МВт.
Про це повідомив голова правління компанії Віталій Зайченко на брифінгу в «Укрінформі» у вівторок.
«Це те, на що ми як енергосистема України розраховуємо в найважчі періоди. На поточний момент величина інтерконекторів для імпорту електроенергії з Європи складає 2100 МВт, і ми продовжуємо працювати над тим, щоб отримати цифру більшу, ніж 2100 МВт», — сказав він.
Водночас, за словами очільника «Укренерго», наразі імпортний потенціал не використовуєтья у повній мірі через пошкодження внутрішніх мереж в енергосистемі України внаслідок ворожих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.
«Це також наша задача і пріоритет номер один — зробити так, щоб всі ці 2100 МВт могли бути спожитими в енергосистемі України в критичній ситуації», — наголосив Зайченко.
Україна та ЄС домовилися збільшити максимальну потужність можливості імпорту електроенергії з країн ЄС з 1 грудня 2024 року з 1,7 до 2,1 ГВт.
Україна також додатково має можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС у режимі аварійної допомоги.
Своєю чергою з березня 2025 року європейські оператори системи передачі мають можливість щомісяця переглядати ліміт пропускної спроможності для комерційного обміну електроенергією між ЄС, Україною та Молдовою.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
