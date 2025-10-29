Наслідки російських ударів: У «Нафтогазі» підрахували потребу в додатковому імпорті газу взимку Сьогодні 07:24 — Енергетика

Наслідки російських ударів: У «Нафтогазі» підрахували потребу в додатковому імпорті газу взимку

Україна до кінця опалювального сезону 2025/2026 років для сталого його проходження потребує додаткового імпорту газу обсягом трохи більше 4 млрд куб. м.

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький під час брифінгу в «Укрінформі» у вівторок.

Додаткові обсяги газу потрібні через зниження видобутку

«Для сталого проходження ОЗП, зважаючи на втрати внутрішнього видобутку, потрібно додатково трішки більше 4 млрд куб м газу. До завершення ОЗП», — сказав Корецький.

За його словами, Україна враховує кілька сценаріїв розвитку подій — «продовження російських атак і додаткові руйнування, можливість повною чи не повною мірою використовувати ПСГ, рівень внутрішнього видобутку».

Він додав, що відповідно, компанія поставила собі задачу рівного графіку додаткового імпорту газу, який тривав влітку й продовжує йти зараз.

Читайте також Зеленський оголосив офіційний старт опалювального сезону

«Ми цей процес не зупиняємо. Ми вважаємо, що краще дивитися на цей процес критично і бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій», — підкреслив глава «Нафтогазу».

Корецький повідомив, що 28 жовтня сталася вже сьома у цьому місяці атака росії по газових об’єктах, внаслідок якої постраждали потужності видобутку в Полтавській області.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.