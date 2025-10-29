0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Наслідки російських ударів: У «Нафтогазі» підрахували потребу в додатковому імпорті газу взимку

Енергетика
36
Наслідки російських ударів: У «Нафтогазі» підрахували потребу в додатковому імпорті газу взимку
Наслідки російських ударів: У «Нафтогазі» підрахували потребу в додатковому імпорті газу взимку
Україна до кінця опалювального сезону 2025/2026 років для сталого його проходження потребує додаткового імпорту газу обсягом трохи більше 4 млрд куб. м.
Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький під час брифінгу в «Укрінформі» у вівторок.

Додаткові обсяги газу потрібні через зниження видобутку

«Для сталого проходження ОЗП, зважаючи на втрати внутрішнього видобутку, потрібно додатково трішки більше 4 млрд куб м газу. До завершення ОЗП», — сказав Корецький.
За його словами, Україна враховує кілька сценаріїв розвитку подій — «продовження російських атак і додаткові руйнування, можливість повною чи не повною мірою використовувати ПСГ, рівень внутрішнього видобутку».
Він додав, що відповідно, компанія поставила собі задачу рівного графіку додаткового імпорту газу, який тривав влітку й продовжує йти зараз.
Читайте також
«Ми цей процес не зупиняємо. Ми вважаємо, що краще дивитися на цей процес критично і бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій», — підкреслив глава «Нафтогазу».
Корецький повідомив, що 28 жовтня сталася вже сьома у цьому місяці атака росії по газових об’єктах, внаслідок якої постраждали потужності видобутку в Полтавській області.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems