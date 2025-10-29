Наслідки російських ударів: У «Нафтогазі» підрахували потребу в додатковому імпорті газу взимку
Україна до кінця опалювального сезону 2025/2026 років для сталого його проходження потребує додаткового імпорту газу обсягом трохи більше 4 млрд куб. м.
Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький під час брифінгу в «Укрінформі» у вівторок.
Додаткові обсяги газу потрібні через зниження видобутку
«Для сталого проходження ОЗП, зважаючи на втрати внутрішнього видобутку, потрібно додатково трішки більше 4 млрд куб м газу. До завершення ОЗП», — сказав Корецький.
За його словами, Україна враховує кілька сценаріїв розвитку подій — «продовження російських атак і додаткові руйнування, можливість повною чи не повною мірою використовувати ПСГ, рівень внутрішнього видобутку».
Він додав, що відповідно, компанія поставила собі задачу рівного графіку додаткового імпорту газу, який тривав влітку й продовжує йти зараз.
«Ми цей процес не зупиняємо. Ми вважаємо, що краще дивитися на цей процес критично і бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій», — підкреслив глава «Нафтогазу».
Корецький повідомив, що 28 жовтня сталася вже сьома у цьому місяці атака росії по газових об’єктах, внаслідок якої постраждали потужності видобутку в Полтавській області.
Поділитися новиною
Також за темою
Наслідки російських ударів: У «Нафтогазі» підрахували потребу в додатковому імпорті газу взимку
Скільки коштують генератори та їх електроенергія
В Україні стартував опалювальний сезон: у 13 областях уже підключають житло до тепла
Кличко повідомив, коли в Києві почнуть подавати тепло до житлових будинків
Умєров обіцяє, що в Україні покращать стійкість мобільного зв’язку під час відключень світла
Зеленський оголосив офіційний старт опалювального сезону