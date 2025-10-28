В Україні стартував опалювальний сезон: у 13 областях уже підключають житло до тепла Сьогодні 17:17 — Енергетика

В Україні офіційно розпочався опалювальний сезон. У 13 областях вже триває поступове підключення житлових будинків до теплопостачання.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук під час брифінгу в Укрінформі 28 жовтня.

55% соціальних об’єктів уже з теплом

За словами Ковальчука, цей опалювальний сезон стартував в умовах безпрецедентних атак росії на об’єкти енергетичної та теплової генерації.

«Ми прогнозуємо нелегку зиму, але попри це технічна готовність підприємств теплопостачання дозволяє розпочати сезон. Дякую громадам, які зважено та ощадливо підходять до цього процесу», — сказав він.

Наразі понад 55% об’єктів соціальної сфери вже підключено до тепла: серед них понад 5 тисяч дитячих садків, майже 6 тисяч шкіл і понад 2 тисячі медичних закладів.

Теплопостачання житлових будинків розпочалося в 13 регіонах і поступово розширюється на інші області.

Для старту опалювального сезону підготовлено понад 17,5 тисячі котелень і близько 17 тисяч кілометрів теплових мереж. З них 340 км замінено, а на багатьох об’єктах проведено капітальні ремонти та оновлення котлів.

Ковальчук також зауважив, що теплий жовтень дозволив, згідно з нормативними документами, відкласти початок подачі тепла і таким чином зекономити ресурси. Водночас він закликав громади «за наявності запитів або при зміні температури приймати рішення про старт опалюваного сезону і в житловому фонді».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами заявив , що у вівторок, 28 жовтня, Україна офіційно розпочала опалювальний сезон. Найскладнішою залишається ситуація у Шостці на Сумщині. Влада вже забезпечила 70% фінансування на імпорт газу та домовилася про допомогу з країнами ЄС.

Раніше мер столиці Віталій Кличко заявив , що Київ стоїть на порозі четвертого в умовах воєнного стану опалювального сезону, який буде найскладнішим за всі роки повномасштабної війни. «Ворог особливо оскаженіло та систематично атакує енерго- й теплогенеруючі об’єкти — дронами та ракетами. Робить усе, щоб знищити критичну інфраструктуру. У таких умовах складно працювати силам ППО», — зазначив він.

