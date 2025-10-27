В Укренерго пояснили, чому сьогодні запровадили аварійні графіки відключення світла Сьогодні 20:21 — Енергетика

В Укренерго пояснили, чому сьогодні запровадили аварійні графіки відключення світла

Компанія Укренерго запровадила аварійні відключення електроенергії через збільшення споживання, яке зросло внаслідок хмарної погоди.

Про це у понеділок, 27 жовтня, розповів у ефірі телемарафону Єдині новини голова компанії Віталій Зайченко.

За його словами, на цей день були заплановані графіки обмеження потужності для промислових споживачів, однак вони виявилися неефективними. Зайченко повідомив, що під час планування не врахували підвищене споживання, спричинене відсутністю сонячної погоди в більшості регіонів України.

«Тому ми були змушені ввести графіки аварійних відключень, які з часом перейдуть на погодинні, щоб споживачі розуміли, за яким графіком отримуватимуть світло», — пояснили в Укренерго.

Зайченко заявив, що запроваджені обмеження стосуватимуться лише періодів пікового навантаження енергосистеми — з 10:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00.

Він наголосив, що відключення не триватимуть цілодобово, оскільки дефіцит потужності спостерігається лише у визначені години. В інший час, за його словами, Укренерго розраховує забезпечити всіх споживачів електроенергією без перебоїв.

У Києві та низці українських регіонів вранці у понеділок, 27 жовтня, впровадили графіки відключення світла замість екстрених обмежень. О 10:30 ДТЕК повідомила про скасування екстрених відключень і перехід до графіків на Дніпропетровщині. Сумиобленерго також написали про введення графіків обмежень.

26 жовтня компанія Укренерго не прогнозувала обмеження для побутових споживачів. Натомість у НЕК повідомляли про заплановані відключення для промисловості.

