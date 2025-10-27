Наявних запасів буде недостатньо для проходження опалювального сезону — думка експерта Сьогодні 15:13 — Енергетика

Україна завершила сезон закачування на рівні 13,2 млрд м 3 , що відповідає цільовому рівню на 1 листопада, та, за даними AGSI, розпочала сезон відбору газу з ПСГ.

Цього року запаси перевищують минулорічний рівень на 0,4 млрд м 3 (без врахування ресурсу нерезидентів у режимі тимчасового зберігання short-haul), але наявних запасів буде недостатньо для проходження опалювального сезону.

Про це заявила ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

Основна причина — пошкодження українського видобутку газу після російських обстрілів у жовтні, які можуть продовжитися і у наступні місяці. Україна має збільшувати імпорт газу в наступні місяці, але є проблема — наявність коштів для цього у «Нафтогазу».

У попередні дні ЄБРР та Норвегія повідомили про наміри виділити кошти для «Нафтогазу» на імпорт газу.

На засіданні Кабміну 23.10.25 було прийняте рішення про виділення 8,4 млрд грн (€217 млн) «Нафтогазу» з резервного фонду для імпорту газу, що стало першою дотацією держкомпанії з бюджету за останні роки.

Наразі ситуація з коштами для «Нафтогазу» не виглядає критичною, а враховуючи активні перемовини в останні тижні, є сподівання, що вдасться залучити достатньо коштів для імпорту природного газу протягом цього опалювального сезону.

Всі 9 енергоблоків АЕС, які знаходяться на неокупованих територіях, працюють в енергосистемі України. Сьогодні включено останній 9 енергоблок після планового ремонту.

Виробництво електроенергії ГЕС суттєво обмежено наявними потужностями і водним ресурсом.

В результаті останніх обстрілів об’єктів газової інфраструктури видобувні підприємства втратили за різними оцінками 30−60% добового видобутку.

Зниження видобутку та зростання споживання (часткове включення опалення соціальної сфери) призвели до зниження темпів закачування в ПСГ на кінець тижня майже до 0 млн м 3 /добу. Це також було обумовлене плановими ремонтними роботами 20−25 жовтня з боку польського оператора ГТС Gaz-System.

За даними ОГТСУ, імпорт з Польщі почав частково відновлюватися достроково — вже 23 жовтня 5,6 млн м 3 /добу, 24 жовтня 6,0 млн м 3 /добу, що допоможе Україні в умовах тимчасового потепління відтермінувати активний відбір газу ще на 7−10 днів.

В останні дні чистий імпорт газу в Україну (без транзитного short-haul) коливався у діапазоні 14−20 млн м 3 на добу (з Угорщини, Польщі, Словаччини, та невеликі обсяги з боку Молдови/Румунії).

Рівень запасів природного газу в ПСГ — 13,2 млрд м 3 , з яких 8,5 млрд м 3 активного, який технологічно можна підняти зі сховищ. Це на 2% більше, ніж на цю дату минулого року.

