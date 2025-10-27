0 800 307 555
В Україні ввели екстрені відключення світла (оновлено)

Енергетика
За розпорядженням НЕК «Укренерго» у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовано екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба «ДТЕК».
Як повідомляють енергетики, запроваджені обмеження не підпадають під планові графіки відключень, тому передбачити їх наперед неможливо.
Фахівці просять мешканців раціонально користуватися електроенергією, щоб зменшити навантаження на мережу та мінімізувати кількість відключень.
Екстрені відключення світла також ввели у Дніпропетровській області, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській та Сумській.
В Укренерго пізніше повідомили, що через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів, у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Обмеження будуть скасовані, щойно ситуація стабілізується.
Також вимушено продовжений час застосування графіків обмеження потужності (ГОП) для промислових споживачів. ГОП в окремих регіонах будуть діяти з 07:00 до 19:00.
Нагадаємо, через постійні атаки на енергосистему в Україні знову діють стабілізаційні відключення. Щоб дізнатися, коли саме за вашою адресою буде світло, можна скористатися графіками стабілізаційних відключень на сайті вашого оператора системи розподілу ДТЕК Київські електромережі або в офіційних чат-ботах ОСР. Де дивитися графік:
Спосіб 1. Щоб переглянути графік на сайті, зайдіть у розділ «Відсутня електроенергія?» і введіть свою адресу.
Спосіб 2. Також графік можна переглянути зі смартфона в чат-ботах Viber або Telegram.
За матеріалами:
Finance.ua
