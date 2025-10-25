4 популярні міфи про економію електроенергії Сьогодні 03:13 — Енергетика

4 популярні міфи про економію електроенергії

Економія енергії є важливим кроком до зниження витрат на комунальні послуги. Тим не менш, існує безліч міфів, пов’язаних з енергетичною ефективністю, які часто вводять людей в оману. Ці неправдиві уявлення можуть зводити нанівець всі зусилля щодо скорочення енергоспоживання і, як наслідок, збільшувати рахунки за електроенергію.

4 поширених міфи, які заважають бути енергоефективними

Міф 1: Вимкнення приладів кнопкою достатньо для економії

Насправді багато приладів залишаються в режимі очікування, продовжуючи споживати невелику кількість електроенергії. Такі пристрої називають «енергетичними вампірами».

Єдиний спосіб повністю відключити прилад від мережі — це вийняти вилку з розетки.

Міф 2: Використання енергозберігаючих ламп завжди економить енергію

Енергозберігаючі лампи дійсно ефективніші за традиційні лампи розжарювання, але якщо ви залишаєте світло включеним у порожніх кімнатах, економія зводиться нанівець.

Для економії важливо навчитися раціонально використовувати світло: вимикати його там, де воно не потрібне, і, по можливості, використовувати природне освітлення.

Міф 3: Холодильник працює краще, якщо він майже порожній

Навпаки, напівпорожній холодильник може споживати більше енергії. Більш ефективною є ситуація, коли холодильник заповнений приблизно на 70%.

Щільність розміщених продуктів допомагає зберігати температуру довше, що знижує навантаження на компресор.

Міф 4: Відкриття дверцят духовки не впливає на витрати енергії

Щоразу, коли ви відкриваєте дверцята духовки під час приготування, температура всередині знижується, що змушує духовку витрачати більше енергії для відновлення потрібного рівня тепла.

Краще використовувати підсвічування духовки та оглядове вікно для перевірки готовності страви.

