Ціни на нафту зросли після санкцій США проти «Роснафти» та «Лукойлу»

Ціни на нафту зросли більш ніж на 3% у четвер, продовживши підйом попередньої сесії. Зростання пов’язане з тим, що Індія почала переглядати свої закупівлі російської нафти після того, як США запровадили санкції проти «Роснафти» та «Лукойлу» — головних постачальників сировини з рф.

Реакція ринку

Ф’ючерси на нафту Brent піднялися на 3,1% до $64,53 за барель, а нафти West Texas Intermediate (WTI) на 3,2%, до $60,39 за барель (станом на 04:28 за Гринвічем).

США заявили про готовність вжити додаткових заходів тиску на москву.

Позиція аналітиків

«Нові санкції, які вдарили по найбільших російських нафтових компаніях, мають на меті скоротити воєнні доходи кремля. Це може зменшити обсяги фізичних поставок російської нафти та змусити покупців шукати інші ринки», — пояснила старша ринкова аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Після оголошення санкцій ф’ючерси Brent і WTI одразу зросли більш ніж на $2 за барель. Зростання також підтримало несподіване скорочення запасів нафти у США.

«Якщо Нью-Делі під тиском США скоротить закупівлі, ми побачимо перерозподіл попиту в Азії на американську нафту, що може підвищити ціни на Атлантичному ринку», — додала Сачдева.

Індійські державні нафтопереробні заводи заявили, що перевіряють свої закупівлі, щоб переконатися, що постачання не надходять безпосередньо від компаній під санкціями.

Натомість Reliance Industries, найбільший покупець російської нафти в Індії, повідомила, що планує скоротити імпорт відповідно до рекомендацій уряду. За даними джерел, Reliance може зменшити обсяги закупівель, а за нею й інші індійські НПЗ.

Скептицизм щодо ефекту санкцій

Директор з глобального аналізу ринку Rystad Energy Клаудіо Галімберті вважає, що поточне зростання цін є радше реакцією ринку, ніж наслідком структурних змін.

«Більшість санкцій проти росії за останні 3,5 року не вплинули суттєво ні на її видобуток, ні на прибутки від нафти», — зазначив він, додаючи, що Індія та Китай досі продовжують закупівлі.

Нагадаємо, 22 жовтня Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції щодо рф. Вони торкнуться російських компаній «Роснафта» і «Лукойл». Обмеження запроваджують у зв’язку з відсутністю серйозної прихильності росії до мирного процесу з припинення війни в Україні. Крім «Роснафти» і «Лукойлу», санкції зачеплять компанії, які прямо або побічно на 50% або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не внесено до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній «Роснафти» і 6 — «Лукойлу».

Раніше Велика Британія розширила санкційний список, додавши до нього російські нафтові гіганти «Роснафту» та «Лукойл», а також індійську компанію Nayara Energy, співвласником якої є «Роснафта», пише УНН із посиланням на офіційний портал уряду Великої Британії.

