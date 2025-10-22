У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла Сьогодні 09:47 — Енергетика

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру 22 жовтня у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

«Аварійно-відновлювальні роботи розпочались там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх споживачів», — сказано в повідомленні.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У ДТЕК повідомили , що у Києві, Київській та Дніпропетровській областях діють екстрені відключення світла.

«За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення», — сказано в повідомленні.

Там додали, що росія завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 14 200 родин.

Також про графіки аварійних відключень попередив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Крім того, графіки діють для мешканців Сумщини та Полтавщини

