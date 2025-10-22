0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла

Енергетика
19
У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла
У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення світла
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру 22 жовтня у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
«Аварійно-відновлювальні роботи розпочались там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх споживачів», — сказано в повідомленні.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
У ДТЕК повідомили, що у Києві, Київській та Дніпропетровській областях діють екстрені відключення світла.
«За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення», — сказано в повідомленні.
Там додали, що росія завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 14 200 родин.
Також про графіки аварійних відключень попередив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Крім того, графіки діють для мешканців Сумщини та Полтавщини.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems