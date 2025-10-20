ЄС погодив план повної відмови від російського газу до 2028 року Сьогодні 16:33 — Енергетика

ЄС погодив план повної відмови від російського газу до 2028 року

Рада Євросоюзу схвалила пропозицію Єврокомісії про повну заборону імпорту російського газу з 1 січня 2028 року.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Після затвердження позиції Радою ЄС розпочнуться переговори з Європейським парламентом щодо остаточного тексту регламенту. Остаточне ухвалення очікується після погодження позиції обох інституцій.

Заборона на російський газ і СПГ з 2028 року

Документ передбачає поетапне припинення імпорту російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу (СПГ). Повна заборона має набути чинності з 1 січня 2028 року.

Перехідний період

Імпорт російського газу заборонять з 1 січня 2026 року, але для чинних контрактів передбачено перехідний період:

короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2025 року, можуть діяти до 17 червня 2026 року;

довгострокові контракти — до 1 січня 2028 року.

Зміни до таких контрактів дозволятимуться лише в межах технічної необхідності, без збільшення обсягів постачання. Для деяких країн, що не мають виходу до моря, передбачені обмежені винятки через зміну маршрутів постачання.

Спрощення митних процедур і нові вимоги до дозволів

Рада ЄС узгодила спрощену систему митного контролю для імпорту неросійського газу. У таких випадках потрібно буде надавати менше документів, тоді як для російського газу діятимуть посилені вимоги.

Запроваджується режим попереднього дозволу:

для російського газу документи слід подавати щонайменше за місяць до ввезення;

для неросійського газу — за п’ять днів;

для змішаних вантажів СПГ потрібно підтвердити частку неросійського газу, адже лише вона може бути допущена до ринку ЄС.

Єврокомісія протягом п’яти днів після набуття чинності регламенту має скласти список країн, імпорт із яких буде звільнено від цієї процедури. Також запроваджено додаткові механізми моніторингу, щоб запобігти ввезенню російського газу транзитом.

Національні плани диверсифікації

Кожна держава-член ЄС повинна розробити національний план диверсифікації постачань газу. Виняток зроблять для тих країн, які доведуть, що більше не отримують російського газу.

Подібні плани також вимагатимуть від країн, які ще імпортують російську нафту, щоб припинити ці поставки до 1 січня 2028 року.

Довідка Finance.ua:

після початку повномасштабної війни росії проти України лідери ЄС домовилися поступово відмовитися від російських енергоресурсів;

з того часу імпорт нафти з росії знизився до менш ніж 3% у 2025 році, але російський газ досі становить близько 13% імпорту ЄС, що еквівалентно понад 15 млрд євро на рік.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.