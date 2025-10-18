Сім країн ЄС збільшили імпорт російських енергоносіїв у 2025 році Сьогодні 22:22 — Енергетика

Сім країн ЄС збільшили імпорт російських енергоносіїв у 2025 році

Сім країн Євросоюзу — Франція, Нідерланди, Бельгія, Іспанія, Угорщина, Словаччина та Австрія — у 2025 році збільшили імпорт російських енергоносіїв, попри війну в Україні та санкції Заходу.

Про це пише Reuters.

Яких масштабів сягнув імпорт російських енергоносіїв

Як зазначили у виданні, Європейський Союз, який з початку повномасштабного вторгнення рф підтримує Україну військовою та фінансовою допомогою, досі лишається одним із покупців російських енергоресурсів.

Читайте також Ще одна країна ЄС готова повністю відмовитися від російського газу

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), за перші вісім місяців 2025 року країни ЄС імпортували російської нафти, газу та вугілля на понад 11 млрд євро.

Попри загальне скорочення залежності від російського палива на 90% порівняно з 2021 роком, сім держав ЄС збільшили імпорт, зокрема п’ять із них — серед активних союзників України.

Так, Франція наростила закупівлі на 40% — до 2,2 млрд євро, а Нідерланди — на 72%, до 498 млн євро.

Читайте також Чотири країни ЄС витратили на газ із рф більше, ніж на допомогу Україні

Водночас аналітики зауважили, що термінали для прийому скрапленого газу у Франції та Іспанії часто стають транзитними пунктами: енергоносії звідти постачаються іншим країнам ЄС.

Вайбхав Рагунандан, фахівець з питань ЄС-росія в CREA, назвав збільшення потоків «формою самосаботажу» з боку деяких країн, враховуючи, що продаж енергоносіїв є найбільшим джерелом доходу для рф, яка веде війну проти України, яку підтримує Європа.

«кремль буквально отримує фінансування для продовження розгортання своїх збройних сил в Україні», — наголосив він.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.