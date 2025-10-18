Сім країн ЄС збільшили імпорт російських енергоносіїв у 2025 році
Сім країн Євросоюзу — Франція, Нідерланди, Бельгія, Іспанія, Угорщина, Словаччина та Австрія — у 2025 році збільшили імпорт російських енергоносіїв, попри війну в Україні та санкції Заходу.
Про це пише Reuters.
Яких масштабів сягнув імпорт російських енергоносіїв
Як зазначили у виданні, Європейський Союз, який з початку повномасштабного вторгнення рф підтримує Україну військовою та фінансовою допомогою, досі лишається одним із покупців російських енергоресурсів.
За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), за перші вісім місяців 2025 року країни ЄС імпортували російської нафти, газу та вугілля на понад 11 млрд євро.
Попри загальне скорочення залежності від російського палива на 90% порівняно з 2021 роком, сім держав ЄС збільшили імпорт, зокрема п’ять із них — серед активних союзників України.
Так, Франція наростила закупівлі на 40% — до 2,2 млрд євро, а Нідерланди — на 72%, до 498 млн євро.
Водночас аналітики зауважили, що термінали для прийому скрапленого газу у Франції та Іспанії часто стають транзитними пунктами: енергоносії звідти постачаються іншим країнам ЄС.
Вайбхав Рагунандан, фахівець з питань ЄС-росія в CREA, назвав збільшення потоків «формою самосаботажу» з боку деяких країн, враховуючи, що продаж енергоносіїв є найбільшим джерелом доходу для рф, яка веде війну проти України, яку підтримує Європа.
«кремль буквально отримує фінансування для продовження розгортання своїх збройних сил в Україні», — наголосив він.
Поділитися новиною
Також за темою
Сім країн ЄС збільшили імпорт російських енергоносіїв у 2025 році
Як залишатися на зв’язку під час знеструмлень: поради Мінцифри
Президент: США готові допомогти з відновленням пошкодженої енергосистеми України
Які області з аварійними відключеннями, де діє графік
Чи будуть в Україні погодинні графіки відключень світла
«Нафтогаз» просить українців економити газ через атаку рф