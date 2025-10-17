0 800 307 555
укр
Які області з аварійними відключеннями, де діє графік

Енергетика
0
Сьогодні у кількох областях за розпорядженням «Укренерго» введені аварійні відключення світла.
Про це повідомляє сайт «Кіровоградобленерго», Telegram «Сумиобленерго» і Telegram ДТЕК.

Сумська область

«За вказівкою НЕК „Укренерго“, на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1 та 2 черги споживачів», — зазначили у «Сумиобленерго».
Енергетики нагадали, що графіки аварійних відключень застосовуються у випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо.
Інформація при аварійних знеструмленнях відображається на момент відключення в реальному часі в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Кіровоградська область

«З 09:09 за розпорядженням НЕК „Укренерго“ по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень», — зазначили у «Кіровоградобленерго».

Дніпропетровська область

«За командою „Укренерго“ у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення», — зазначили у ДТЕК.
Повідомляється, що в разі змін компанія буде оперативно інформувати споживачів у телеграм-каналі.

Полтавська область

У Полтавській області о 8:55 також застосували графік аварійного відключення світла. Це повʼязано із наслідками російських атак на об`єкти енергетики, повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
