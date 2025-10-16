0 800 307 555
В кількох областях ввели екстрені відключення світла

Як повідомляє АТ ''СУМИОБЛЕНЕРГО'', за вказівкою НЕК «Укренерго», на території Сумщини введені графіки аварійних відключень (ГАВ).
Наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів.
Нагадаємо, графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це — аварійна ситуація.
Це не графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки.
Єдина причина застосування будь-яких обмежень — це військова агресія росії проти українського народу та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією рф.
Інформація при АВАРІЙНИХ знеструмленнях відображається на момент відключення в реальному часі в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
На жаль, повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ неможливо. Усі обмеження діють до відміни командою НЕК «Укренерго».
Київська область
«За командою „Укренерго“ у Київській області також застосовані екстрені відключення», — зазначили у ДТЕК.
Дніпропетровська область
«Дніпропетровщина: екстрені відключення. За командою „Укренерго“ у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення», — зазначили у ДТЕК.
Повідомляється, що в разі змін оператор буде оперативно інформувати користувачів про оновлення.
Полтавська область
«16 жовтня 2025 року з 9:09 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії. Причина запровадження заходів — наслідки російських атак на об`єкти енергетики», — зазначили у «Полтаваобленерго».
Послуги з розподілу електричної енергії будуть відновлені після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК «Укренерго».
Кіровоградська область
«З 09:21 за розпорядженням НЕК „Укренерго“ по режиму роботи ОЕС України введено графік аварійних відключень (ГАВ)», — зазначили у «Кіровоградобленерго».
Також повідомляється, що у разі одночасного введення ГАВ та ГПВ час відключення може бути збільшено.
За матеріалами:
Finance.ua
