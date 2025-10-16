«Нафтогаз» просить українців економити газ через атаку рф Сьогодні 12:23 — Енергетика

«Нафтогаз» просить українців економити газ через атаку рф

Цієї ночі ворог знову здійснив масштабну комбіновану атаку на об’єкти Групи «Нафтогаз». Десятки ракет та сотні дронів-«шахедів» вдарили по цивільних об’єктах, які забезпечують українців газом і теплом.

Про це пише «Нафтогаз».

Є руйнування одразу в кількох областях, частина критичних об’єктів тимчасово зупинена.

Такі удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, які компанія змушена частково компенсувати за рахунок імпорту.

«Звертаюсь до всіх — за можливості споживайте газ економно. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення. Маємо сили впоратися і з цим. Дякую всім, хто допомагає», — азначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Тож укранців просять економити газ і споживати його стримано.

