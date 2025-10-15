Споживання електроенергії зростає: коли важливо економити Сьогодні 15:45 — Енергетика

Споживання електроенергії зростає: коли важливо економити

Вночі ворог вкотре завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема — на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих регіонах вже розпочались.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок попередніх російських ударів — вранці у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях застосовувались аварійні відключення.

На зараз — ці обмеження не застосовуються у жодному регіоні. На Чернігівщині, за командою місцевого обленерго, наразі застосовуються три черги погодинних відключень.

Це — наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають.

Споживання

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 15 жовтня, станом на 7:30, воно було на 4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у вівторок. Причина таких змін — подальше похолодання на всій території України та використання споживачами електрообігрівачів перед початком опалювального сезону. Вчора, 14 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,2% вищим, ніж максимум попереднього дня — у понеділок, 13 жовтня.

Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 16:00 до 22:00.

