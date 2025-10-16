0 800 307 555
Атака рф зупинила роботу газовидобувних об’єктів на Полтавщині

Енергетика
19
В ніч на 16 жовтня через російську атакуробота об’єктів газовидобутку у Полтавській області була зупинена.
Про це повідомляє ДТЕК.
Як повідомляють «Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами. Внаслідок атаки робота об’єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена».
рф тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктуру України. Упродовж тижня ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакував критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.
За матеріалами:
Finance.ua
