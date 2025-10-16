Атака рф зупинила роботу газовидобувних об’єктів на Полтавщині Сьогодні 10:23 — Енергетика

Атака рф зупинила роботу газовидобувних об’єктів на Полтавщині

В ніч на 16 жовтня через російську атакуробота об’єктів газовидобутку у Полтавській області була зупинена.

Про це повідомляє ДТЕК

Як повідомляють «Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами. Внаслідок атаки робота об’єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена».

рф тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктуру України. Упродовж тижня ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакував критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.