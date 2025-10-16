Чи будуть в Україні погодинні графіки відключень світла
НЕК «Укренерго» поки що не планує вводити графіки погодинних відключень електроенергії для населення.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив голова правління компанії Віталій Зайченко.
Він зазначив, що аварійні відключення світла, які зараз застосовуються, пов’язані із наслідками російських атак на енергосистему та недостатністю імпорту електрики з Європи через високі ціни на тамтешніх ринках.
«Поки що не планується», — відповів Зайченко на питання кореспондента Укрінформу щодо введення погодинних графіків відключення світла.
Очільник Укренерго також повідомив, що із 16:00 четверга планується застосування графіків обмеження потужності для бізнесу та промисловості.
