Чи будуть в Україні погодинні графіки відключень світла

НЕК «Укренерго» поки що не планує вводити графіки погодинних відключень електроенергії для населення.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив голова правління компанії Віталій Зайченко.

Він зазначив, що аварійні відключення світла, які зараз застосовуються, пов’язані із наслідками російських атак на енергосистему та недостатністю імпорту електрики з Європи через високі ціни на тамтешніх ринках.

«Поки що не планується», — відповів Зайченко на питання кореспондента Укрінформу щодо введення погодинних графіків відключення світла.

Очільник Укренерго також повідомив, що із 16:00 четверга планується застосування графіків обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

