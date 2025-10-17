Президент: США готові допомогти з відновленням пошкодженої енергосистеми України
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром енергетики США Крісом Райтом. Вони обговорили підтримку української енергосистеми та потенційні спільні проєкти.
Про це повідомляє глава держави у Telegram.
«Під час зустрічі з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Крісом Райтом детально обговорили енергетичні спроможності й потенційні проєкти для партнерства у сфері енергетики», — повідомив президент.
Зеленський розповів Райту про російські удари по українській енергетичній системі та потреби для якнайшвидшого відновлення постраждалих обʼєктів.
«Дякую за готовність допомогти всім необхідним для роботи нашої енергосистеми. Для нас важливий розвиток співпраці між Україною та США, зокрема збільшення присутності американського бізнесу в Україні», — зазначив Президент.
Поділитися новиною
Також за темою
Президент: США готові допомогти з відновленням пошкодженої енергосистеми України
Які області з аварійними відключеннями, де діє графік
Чи будуть в Україні погодинні графіки відключень світла
«Нафтогаз» просить українців економити газ через атаку рф
В кількох областях ввели екстрені відключення світла
Атака рф зупинила роботу газовидобувних об’єктів на Полтавщині