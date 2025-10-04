Чотири країни ЄС витратили на газ із рф більше, ніж на допомогу Україні Сьогодні 23:09 — Казна та Політика

Чотири країни ЄС витратили на газ із рф більше, ніж на допомогу Україні

Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди з 2022 і до червня 2025 року сплатили росії за скраплений природний газ більше, ніж витратили на допомогу Україні.

Про це йдеться в дослідженні Greenpeace.

Згідно з дослідженням, ці чотири країни за зазначений період витратили на російський СПГ 34,3 мільярда євро.

За той же період вони сукупно надали Україні допомогу в розмірі 21,2 мільярда євро.

Ці поставки російського газу здійснюються за контрактами з європейськими енергетичними компаніями TotalEnergies, Engie, Shell, Naturgy і SEFE.

Основним російським постачальником СПГ до Європи є компанія «Ямал СПГ». За оцінкою Greenpeace, з 2022 по 2024 роки завдяки продажу палива до Європи вона сплатила близько 8,1 млрд євро податків до бюджету рф.

Цих коштів може вистачити на закупівлю для армії рф 9,4 млн артилерійських снарядів калібру 152 мм, 270 тис. ударних дронів Shahed або 2658 бойових танків.

У дослідженні йдеться, що у першому півріччі 2025 року ЄС імпортував 12,8 млрд кубометрів СПГ, що на 67% більше, ніж в 2021 році. Водночас ЄС прагне до 2027 року повністю припинити імпорт СПГ з росії.

