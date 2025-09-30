Українська розвідка оцінила, що буде з нафтогазовими доходами рф
Ситуація з нафтогазовими доходами росії критично залежить від того, чи будуть скасовані міжнародні санкції.
Про це пише Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
Аналітики Мінекономрозвитку рф прогнозують зростання середньої ціни нафти Urals до $65 за барель у 2028 році, але СЗРУ підкреслює, що такий оптимістичний сценарій можливий лише у випадку виходу рф з міжнародної ізоляції.
Українська розвідка зазначає, що через уповільнення глобального попиту та тиск на ринок, вартість нафти Brent може впасти до $60 за барель, що обвалить і доходи кремля.
У серпні 2025 року Urals вже коштувала лише $56,1 за барель із великим дисконтом у $12,1 до Brent, і СЗРУ вказує: повернення до вигідного цінового розриву можливе лише за умови скасування європейського ембарго та виключення російських компаній зі санкційних списків США.
Складною є ситуація і в газовій галузі рф, де очікуване зростання експорту ЗПГ до 58,4 млн тонн у 2028 році неможливе без нових проєктів, ключові з яких перебувають під санкціями США. Крім того, зростання експорту нафтопродуктів можливе лише за умови доступу до західного обладнання, постачання якого заборонено з 2022 року, що свідчить про глибоку технологічну залежність російської економіки.
