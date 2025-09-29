В росії закінчується нафта, і справа не в українських дронах, — WSJ Сьогодні 20:20 — Енергетика

В росії закінчується нафта, і справа не в українських дронах, — WSJ

Вже чверть століття російська економіка спирається на потік нафтодоларів, який зокрема дав Кремлю змогу фінансувати повномасштабну війну проти України. Однак це джерело легких грошей поступово вичерпується без видимої перспективи його відновлення.

Видання зазначає, що сьогодні москва зосереджена на витисканні ресурсів з існуючих родовищ і майже зупинила розвідку нових. І у довгостроковій перспективі ситуація для москви виглядає досить похмуро.

Багаті російські родовища, часто ще радянської епохи, почали виснажуватися ще до вторгнення в Україну, тож російські нафтові компанії взялися розробляти більш важкодоступні родовища в Арктиці та Сибіру. Однак для цього потрібні просунуті сучасні технології, яких Росія не має. Ці технології мають американці, але через воєнні санкції тепер росіяни не можуть їх отримати.

Крім того нафтовидобувна галузь росії страждає від наслідків самої війни — частину персоналу грошима або примусом відправили на фронт, дехто втік за кордон. До того ж уряд підвищив податки для нафтовиків, щоб фінансувати свою війну.

Усі ці фактори вже відкинули російську нафтову галузь на багато років назад. Але навіть закінчення війни і скасування санкцій не вирішать усіх проблем.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.