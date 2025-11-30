В Україні взимку зберігається ризик тривалих відключень світла: експерт назвав ключові фактори Сьогодні 07:12 — Енергетика

В Україні взимку зберігатиметься ризик тривалих відключень світла. Графік відключень залежить насамперед від температури та інтенсивності російських атак.

Про це розповів віцепрезидент, директор науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець у коментарі «УНН».

Ключові фактори відключень та роль споживачів

За його словами, чим холодніше стає, тим більшим є навантаження на систему, а руйнування енергооб’єктів ускладнює стабільну роботу мережі. Він підкреслив, що країна вже втратила значну частину теплової генерації, а ГЕС майже не працюють.

Перше — це погодні умови. Чим холодніше, тим більше буде відключень. І друге — це, на жаль, обстріли ворожої сторони, наскільки буде у нас ресурсів відновлювати трансформаторні підстанції та лінії електропередачі. Ми маємо три фактори основні: погода, обстріли і політична складова — каже експерт.





Перегінець додав, що кожен українець може впливати на ситуацію економним споживанням електрики. На його думку, зменшення непотрібного навантаження на мережу допоможе зменшити кількість відключень.

Прогноз стабілізації та найвразливіші регіони

За словами експерта, поступове поліпшення ситуації можливе, але точні строки назвати складно.

Він наголосив, що швидка робота енергетиків дозволяє відновлювати мережі після ударів, однак загроза масованих атак залишається.

Експерт зазначив, що відключення можуть скоротитися, якщо вдасться зменшити обсяг руйнувань.

Це буде поступово йти. Якщо зараз три-чотири черги відключення, то, можливо, буде одна, півтори, дві. Можливо, як минулої зими, зовсім не буде відключень. Але ми ж не знаємо, завтра прилетить 300 «шахедів» чи ні — сказав енергетик.

Він підкреслив, що критична ситуація з електроенергією, спостерігається в різних регіонах країни — від Київщини до Закарпаття, і вона може змінюватися щодня.

За його словами, навіть західні області стикаються з частими відключеннями через загальноукраїнську дефіцитність енергії.

Він нагадав, що європейські партнери допомагають електрикою, що частково стабілізує систему.

Рівненська, Полтавська, Дніпропетровська області — всюди є проблеми. Павлоград учора зовсім залишився без світла. Навіть у Закарпатті багато відключень, бо це загальноукраїнська система і всі регіони взаємопов’язані — додав експерт.

Відновлення енергооб’єктів

Експерт пояснив, що терміни відновлення залежать від типу пошкодженого об’єкта та наявності обладнання. За його словами, одні підстанції можна відновити за кілька тижнів, інші — за кілька місяців. Особливо складно замінити великі трансформатори, яких в Україні обмежена кількість.

Все залежить від того, куди був приліт і наскільки є обладнання, яке може замінити зруйноване. Інколи це два-три тижні, інколи — місяці. Якщо трансформатори надпотужні, їхню заміну дуже складно відновити — підсумував Іван Перегінець.

Експерт підкреслив, що українська енергосистема перебуває під постійним тиском, однак завдяки роботі енергетиків та підтримці партнерів країна тримається.

