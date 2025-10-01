росія очікує, що продаж її газу Китаю буде менш прибутковим, ніж експорт на захід — Bloomberg 01.10.2025, 00:48 — Енергетика

росія продає газ Китаю за значно нижчими цінами, ніж Туреччині та європейським клієнтам, проте ця переорієнтація не компенсує втрату західних ринків після вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg

рф прогнозує, що продажі природного газу Китаю принесуть менший прибуток, ніж постачання на західні ринки, що показує ризики дедалі більшої залежності кремля від азійського партнера.

Згідно з прогнозами Міністерства економіки країни-агресора, ціни для Китаю будуть щонайменше на 27% нижчими, ніж для поставок у Туреччину та кількох залишкових клієнтів у Європі протягом наступних трьох років. Для 2025 року різниця в цінах може досягати 38%. Потоки газу на захід раніше були головним джерелом доходів Газпрому. Тепер, після нового масштабного контракту з Китаєм, компанія ще більше залежить від азіатського ринку.

«Ціни для Китаю об’єктивно нижчі, ніж для Європи, тому що родовища, які живлять азіатський маршрут, розташовані ближче до клієнта», — заявив глава Газпрому Олексій Міллер.

Цього року вартість експорту газу до Китаю оцінюється в $248,7 за тисячу кубометрів, тоді як для західних ринків, без урахування колишніх радянських країн, — $401,9 за тисячу кубометрів.

Постачання через трубопровід Сила Сибіру очікують зростання більш ніж на 20% у 2025 році, коли потік досягне проєктної потужності 38 млрд кубометрів на рік, додає Bloomberg. Газпром і Китайська національна нафтова корпорація також домовилися збільшити поставки через цей маршрут на 6 млрд кубометрів щорічно.

Крім того, компанії погодилися підвищити річні обсяги за так званим Далекосхідним маршрутом на 2 млрд кубометрів до 12 млрд, починаючи з 2027 року.

Найбільшим досягненням Газпрому в Китаї стало укладення «юридично зобов’язуючого» договору на будівництво Сили Сибіру 2 через Монголію, який може забезпечити поставки до 50 млрд кубометрів на рік протягом 30 років. володимир путін заявив, що ціна газу для цього маршруту начебто буде ринковою, проте деталі ще не відомі.

Для порівняння видання зазначило, що торік Газпром експортував до Туреччини понад 21 млрд кубометрів і майже 16 млрд кубометрів до кількох дружніх європейських країн через трубопровід Турецький потік, останній діючий канал у регіон.

У травні Газпром поставив газопроводом Сила Сибіру в Китай перші 100 млрд куб. м російського газу.

Постачання російського газу до Китаю через трубопровід Сила Сибіру здійснюються за довгостроковим договором Газпрому з CNPC, підписаним у 2014 році.

Поставки почалися в грудні 2019 року: з 4,1 млрд куб. м 2020 року вони зросли до 10,4 млрд 2021-го, 2024-го досягли 31 млрд кубометрів, а 2025-го Сила Сибіру вийшла на проєктну потужність 38 млрд куб. м на рік.

