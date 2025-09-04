0 800 307 555
Китай за 2 роки продав росії деталей до дронів на понад $60 мільйонів — The Telegraph

Китайські компанії безпосередньо постачали російським фірмам, на які поширюються санкції за виробництво дронів, деталі та матеріали на суму щонайменше £47 мільйонів. Поставки відбувались з 2023 по 2024 рік, коли москва створювала масштабну логістичну інфраструктуру для своєї внутрішньої програми безпілотників.
Про це йдеться в розслідуванні видання The Telegraph.
За даними журналістів, майже чверть вартості цих поставок — на £10,7 мільйона — надійшла підсанкційним ​​російським фірмам, що повʼязані з виробництвом іранських безпілотників-камікадзе Shahed і працюють у спеціальній економічній зоні «Алабуга». Таку інформацію видання отримало після аналізу даних глобальної торгівлі, зібраних компанією Sayari, що займається аналізом ризиків та даних.
Серед товарів, які Китай експортував до росії, були авіаційні двигуни, мікрочипи, металеві сплави, обʼєктиви для камер, скловолокно, емульсійні сполучні речовини для скловолокна та вуглецеві волокнисті нитки — все це ключові компоненти для виробництва дронів.
Загалом газета The Telegraph визначила 97 китайських постачальників.
Наприклад, китайські фірми Changzhou Utek Composite, Taishan Fiberglass, Jilin Hongsheng Trading, Yongji Rongdu Commercial and Trading та Hebei Jigao постачили низку продуктів зі скловолокна та вуглецевого волокна, таких як пряжа, звʼязувальні речовини, компоненти для обробки та порошок скловолокна — все це відправили безпосередньо російським фірмам, що працюють в «Алабузі» та займаються виробництвом дронів.
Компанії Harbin Bin-Au Technology, Jinhua Hairun Power Technology та Shandong Xinyilu International Trade також поставили авіаційні двигуни та компоненти на суму щонайменше £860 тисяч компанії Drake LLC, яка працює в «Алабузі».
Всього за три місяці 2023 року китайська компанія Ningbo Peak Cloud Import and Export відправила літаки та авіаційні двигуни на суму £3 мільйони російському Уральському заводу цивільної авіації, на який поширюються санкції за виробництво бойових безпілотників, зокрема «Форпост».
Серед найбільших постачальників також компанія Suzhou ECOD, що перебуває під санкціями України. Вона відправила продукції до росії на суму £1,2 млн з початку поставок у серпні 2024 року.
Видання The Telegraph також визначило пʼять підсанкційних російських фірм, які відповідають за імпорт компонентів для дронів з Китаю. Це «Уральська цивільна авіація», «Акметрон», «PT Electronic», «PT Elektronik» та «Radioline».
