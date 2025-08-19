Китай почав скуповувати нафту рф на тлі тиску мит США на Індію — Finance.ua
Китай почав скуповувати нафту рф на тлі тиску мит США на Індію

25
Нафтопереробні заводи в Китаї активно купують російську нафту, скориставшись можливістю отримати нафтопродукти за зниженими цінами, які Індія відмовилася закуповувати через тиск Вашингтона.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Китай традиційно імпортує російську нафту з Далекого Сходу росії, але в серпні поставки нафти марки Urals з Балтики та Чорного моря зросли до майже 75 тисяч барелів на день — майже вдвічі більше середнього показника, що становить близько 40 тисяч барелів. Водночас експорт до Індії знизився до 400 тисяч барелів на день, що значно менше від середнього рівня в 1,18 мільйона барелів.
«Китайські нафтопереробники наразі перебувають у вигіднішому становищі, ніж індійські,» — сказав аналітик Energy Aspects Ltd. Ціна на Urals, яка надходить з заходу Росії, є конкурентною щодо нафти з Близького Сходу.
Тим часом США збільшили тарифи на індійські імпорти, щоб покарати Індію за закупівлю російської нафти, хоча поки що не запровадили аналогічні заходи щодо Китаю через торгове перемир’я з Пекіном. Китай та Індія залишаються основними покупцями російської нафти.
Нещодавно Дональд Трамп заявив, що утримається від підвищення тарифів на китайські товари через закупівлю російської нафти, зазначивши, що веде переговори з володимиром путіним щодо завершення війни в Україні.
Водночас радник з торгівлі в Білому домі Пітер Наварро описав індійські закупівлі як «опортуністичні та згубні», визнаючи при цьому, що США не можуть посилювати тиск на Китай без негативних наслідків для себе.
За матеріалами:
Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
