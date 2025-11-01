General Motors відкликає майже 23 тис. автомобілей Chevy та Cadillac: у чому причина
Компанія General Motors відкликає майже 23 тис. автомобілей Chevy Equinox EV та Cadillac Optiq через проблеми з шинами, виготовлені компанією Continental Tire.
Про це пише видання Electrek.
«У листі, надісланому до Національної адміністрації безпеки дорожнього руху, GM повідомила, що вирішила відкликати деякі моделі Chevy Equinox EV та Cadillac Optiq з 2025 по 2026 рік через порушення безпеки», — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що причиною такого рішення стало проблеми з шинами, виготовленими компанією Continental Tire.
За даними Continental, шини були виготовлені протягом тижня з 6 жовтня 2024 року та можуть мати дефект, через який протектор шини може частково або повністю відірватися.
Записи свідчать, що дефект спричинений невідповідною гумовою сумішшю основи протектора.
Власники пошкоджених транспортних засобів можуть помітити незвичайний знос або випинання протектора, вібрацію під час руху або шум шин.
GM не знає про будь-які інциденти, пов’язані з цим дефектом, але відкликає продукцію з міркувань безпеки.
Відкликання включає:
- Cadillac Optiq 2026 року: 214;
- Chevy Equinox EV: 1832;
- Cadillac Optiq 2025 року: 3468;
