Quantum Space запустить свій перший космічний корабель у середині 2026 року

Компанія Quantum Space оголосила, що в червні 2026 року запустить свій перший космічний апарат Ranger Prime.

Про це пише spacenews.

Місія має продемонструвати технічні можливості апарата для національної безпеки, зокрема його здатність до дистанційного маневрування поблизу інших об’єктів у космосі.

Запуск відбудеться з бази Космічних сил США у Ванденберзі, Каліфорнія, хоча ім’я постачальника послуг запуску поки не розголошується.

Ranger Prime створено на базі платформи Ranger 500, і його виробництво розпочнеться після завершення огляду готовності до складання.

Quantum Space розробляє лінійку апаратів Ranger уже кілька років, спочатку орієнтуючись на місії в околицях Місяця, включно з передачею вантажів, моніторингом ситуації в космосі та зв’язком.

Згодом компанія переорієнтувалася на оборонні завдання, зокрема участь у програмі Golden Dome, яка передбачає використання апаратів для відстеження ракет або перехоплення загроз у космосі.

У червні Quantum Space залучила 40 мільйонів доларів на розвиток Ranger, підкреслюючи його маневреність і здатність нести корисне навантаження.

Крім військового застосування, компанія розглядає комерційні варіанти використання апарата, наприклад, для продовження терміну служби супутників.

Ranger може стикуватися з супутником на геостаціонарній орбіті та брати на себе його маневрування, що дозволить продовжити роботу супутника на 3−5 років.

Для підтримки проєкту Quantum Space придбала технології багаторежимної тяги компанії Phase Four. Ця система може працювати як хімічний двигун для потужного імпульсу або як електричний — для економного використання енергії. Угода також включала випробувальний центр Phase Four у Південній Каліфорнії.

Після запуску Ranger Prime компанія планує вивести на орбіту більший апарат — Ranger 2000 — наприкінці 2026 року.

