Google та NASA створюють «космічного ШІ-лікаря» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google та NASA створюють «космічного ШІ-лікаря»

Технології&Авто
7
Google та NASA створюють «космічного ШІ-лікаря»
Google та NASA створюють «космічного ШІ-лікаря», Фото: ілюстративне
Google спільно з NASA працює над створенням нового «лікаря-ШІ» для космічних місій. Однак скористатися ним зможуть лише ті, хто відправиться далеко за межі Землі, наприклад на Марс.
Про це повідомляє PCMag.

Мета проєкту

Проєкт покликаний подолати виклики багаторічних космічних подорожей: відсутність реального часу зв’язку із Землею, неможливість надсилати медичні зразки на дослідження та відсутність евакуації в разі надзвичайної ситуації.
Читайте також
Для порівняння: сигнал між Марсом і Землею може затримуватися до 223 хвилин в один бік, що робить традиційні консультації з лікарями неможливими.
Новий інструмент — Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA) — здатен надавати поради та проводити діагностику повністю автономно.
У майбутніх версіях планується інтеграція ультразвукової діагностики та додаткових біометричних даних.

Про розробку

Розробка входить до програми Artemis, спрямованої на створення постійної бази на Місяці та підготовку пілотованих польотів на Марс.
Читайте також
CMO-DA працює на платформі Google Cloud Vertex AI та використовує відкриті мовні моделі, як-от Llama 3 та Mistral-3 Small.
За словами представників Google, усі права на код належать NASA. Систему вже протестували на діагностиці поширених хвороб за участю трьох лікарів, серед яких був і астронавт.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems