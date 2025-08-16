Google та NASA створюють «космічного ШІ-лікаря» — Finance.ua

Google та NASA створюють «космічного ШІ-лікаря»
Google спільно з NASA працює над створенням нового «лікаря-ШІ» для космічних місій. Однак скористатися ним зможуть лише ті, хто відправиться далеко за межі Землі, наприклад на Марс.
Про це повідомляє PCMag.
Мета проєкту
Проєкт покликаний подолати виклики багаторічних космічних подорожей: відсутність реального часу зв’язку із Землею, неможливість надсилати медичні зразки на дослідження та відсутність евакуації в разі надзвичайної ситуації.
Для порівняння: сигнал між Марсом і Землею може затримуватися до 223 хвилин в один бік, що робить традиційні консультації з лікарями неможливими.
Новий інструмент — Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA) — здатен надавати поради та проводити діагностику повністю автономно.
У майбутніх версіях планується інтеграція ультразвукової діагностики та додаткових біометричних даних.
Про розробку
Розробка входить до програми Artemis, спрямованої на створення постійної бази на Місяці та підготовку пілотованих польотів на Марс.
CMO-DA працює на платформі Google Cloud Vertex AI та використовує відкриті мовні моделі, як-от Llama 3 та Mistral-3 Small.
За словами представників Google, усі права на код належать NASA. Систему вже протестували на діагностиці поширених хвороб за участю трьох лікарів, серед яких був і астронавт.
