У Дубаї з’явиться новий ресторан із ШІ-шефом — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Дубаї з’явиться новий ресторан із ШІ-шефом

Світ
13
У вересні 2025 року в центрі Дубая, поруч із Бурдж-Халіфа, відкриє свої двері новий ресторан WOOHOO. Він обіцяє перевернути уявлення про кулінарне мистецтво, а головною особливість стане відсутність зіркового шеф-кухаря, якого замінить штучний інтелект на ім’я Chef Aiman.
Про це повідомляють ЗМІ.
Chef Aiman створений для поєднання передових технологій і традиційної кулінарії, він зможе аналізувати смаки гостей, створювати унікальні рецепти, розробляти сервірування і навіть впливати на дизайн атмосфери закладу. Таким чином похід у ресторан стане повноцінним інноваційним досвідом, де технологія не лише допомагає людині, а й відкриває нові горизонти гастрономії.
Ім’я Chef Aiman було утворене від поєднання «AI» (штучний інтелект) та «man» (людина), що символізує гармонію, а не конкуренцію між технологіями й людьми. Це складний алгоритм, який формує меню, враховуючи десятки факторів:
  • Хімічний склад інгредієнтів
  • Фізико-хімічні процеси під час приготування
  • Текстури страв
  • Кислотність
  • Температуру
  • Поєднання ароматів
  • Глобальні гастрономічні тенденції
База знань системи включає понад тисячу традиційних і ф’южн-рецептів, а страви готуватимуть кухарі під керівництвом зіркового дубайського шефа Рейфа Османа. Кожен рецепт проходить перевірку на практиці, що гарантує ідеальний баланс між технологічним розрахунком і кулінарним мистецтвом.
Chef Aiman працюватиме у режимі безперервного вдосконалення, і після кожного відгуку клієнта алгоритм аналізуватиме дані, щоб внести зміни у свої моделі. Це дозволяє йому розрізняти не лише теоретично ідеальні поєднання продуктів, а й ті, що реально подобаються людям.
Один із співзасновника ресторану та CEO компанії Gastronaut Ахмет Ойтун Чакір розповів, що головна мета ресторану — не замінити людину, а підсилити її можливості, розширивши межі гастрономічної творчості. Таким чином, ресторан стане місцем співпраці між штучним інтелектом і кухарями, а не змаганням між ними.
Окрім кулінарної інноваційності, Chef Aiman має й екологічну місію. Алгоритм розробляє страви, використовуючи інгредієнти, які часто викидають у ресторанному секторі: залишки овочів, обрізки м’яса, кулінарні відходи. Так можна значно скоротити харчові відходи та зменшити витрати закладу.
За матеріалами:
ua.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems