У Дубаї з’явиться новий ресторан із ШІ-шефом — Finance.ua

У Дубаї з'явиться новий ресторан із ШІ-шефом

У вересні 2025 року в центрі Дубая, поруч із Бурдж-Халіфа, відкриє свої двері новий ресторан WOOHOO. Він обіцяє перевернути уявлення про кулінарне мистецтво, а головною особливість стане відсутність зіркового шеф-кухаря, якого замінить штучний інтелект на ім’я Chef Aiman.

Chef Aiman створений для поєднання передових технологій і традиційної кулінарії, він зможе аналізувати смаки гостей, створювати унікальні рецепти, розробляти сервірування і навіть впливати на дизайн атмосфери закладу. Таким чином похід у ресторан стане повноцінним інноваційним досвідом, де технологія не лише допомагає людині, а й відкриває нові горизонти гастрономії.

Ім’я Chef Aiman було утворене від поєднання «AI» (штучний інтелект) та «man» (людина), що символізує гармонію, а не конкуренцію між технологіями й людьми. Це складний алгоритм, який формує меню, враховуючи десятки факторів:

Хімічний склад інгредієнтів

Фізико-хімічні процеси під час приготування

Текстури страв

Кислотність

Температуру

Поєднання ароматів

Глобальні гастрономічні тенденції

База знань системи включає понад тисячу традиційних і ф’южн-рецептів, а страви готуватимуть кухарі під керівництвом зіркового дубайського шефа Рейфа Османа. Кожен рецепт проходить перевірку на практиці, що гарантує ідеальний баланс між технологічним розрахунком і кулінарним мистецтвом.

Chef Aiman працюватиме у режимі безперервного вдосконалення, і після кожного відгуку клієнта алгоритм аналізуватиме дані, щоб внести зміни у свої моделі. Це дозволяє йому розрізняти не лише теоретично ідеальні поєднання продуктів, а й ті, що реально подобаються людям.

Один із співзасновника ресторану та CEO компанії Gastronaut Ахмет Ойтун Чакір розповів, що головна мета ресторану — не замінити людину, а підсилити її можливості, розширивши межі гастрономічної творчості. Таким чином, ресторан стане місцем співпраці між штучним інтелектом і кухарями, а не змаганням між ними.

Окрім кулінарної інноваційності, Chef Aiman має й екологічну місію. Алгоритм розробляє страви, використовуючи інгредієнти, які часто викидають у ресторанному секторі: залишки овочів, обрізки м’яса, кулінарні відходи. Так можна значно скоротити харчові відходи та зменшити витрати закладу.

