Швейцарія буде змушена витратити до $1,6 млрд додатково на F-35 через мита США — Finance.ua

Швейцарія буде змушена витратити до $1,6 млрд додатково на F-35 через мита США
Швейцарія зіштовхнеться з додатковими витратами розміром у 1,3 млрд швейцарських франків (близько $1,6 млрд) на придбання винищувачів F-35A американського виробництва після того, як не вдалося укласти угоду з фіксованою ціною.
Про це повідомив уряд країни.
Це стало черговим ударом для уряду після того, як США наклали на країну несподівано високі мита — 39%.
За даними уряду, переговори між швейцарськими та американськими урядовцями, зокрема міністром оборони Мартіном Пфістером та його американським колегою Пітом Гегсетом, не змогли переконати США розглянути можливість фіксованої ціни. За словами уряду, перевитрати складуть від 650 млн до 1,3 млрд швейцарських франків.
«Переговори чітко показали, що США не готові відступити від своєї позиції», — йдеться в заяві уряду.
Внаслідок цього, уряд країни змушений погодитися на ціну за партію продукції, яка відповідає вартості, узгодженій між урядом США та виробником, йдеться в повідомленні.
Водночас у заяві наголосили, що несприятливий результат не змусить уряд негайно скасувати замовлення, натомість Федеральне міністерство оборони до кінця листопада детально розгляне різні варіанти, зокрема: чи поточні вимоги до протиповітряної оборони все ще відповідають принципам, на яких базувалася оцінка F-35A.
