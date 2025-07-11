Трамп запровадив 35% мито для Канади та розглядає нові мита для інших країн — Finance.ua

Трамп запровадив 35% мито для Канади та розглядає нові мита для інших країн Сьогодні 13:32 — Світ

Трамп запровадив 35% мито для Канади та розглядає нові мита для інших країн

Президент США Дональд Трамп заявив про нове підвищення тарифів на імпорт із Канади з 25% до 35%. Нові мита набудуть чинності 1 серпня.

Як пише Reuters, про це він повідомив у листі до прем’єр-міністра Канади Марка Карні, який оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп додав, що тарифи можуть бути підвищені ще більше у разі, якщо Канада відповість дзеркальними заходами.

У своєму дописі в X Карні запевнив, що уряд Канади продовжить захищати національних виробників і працівників у переговорах із США. Підвищення тарифів стало ударом для канадської сторони, яка намагалася укласти нову торговельну угоду з Вашингтоном.

Як зазначають в адміністрації Трампа, виключення для товарів, які охоплює чинна угода USMCA між США, Канадою і Мексикою, поки зберігається. Мита на енергоносії та добрива наразі без змін, хоча остаточне рішення ще не ухвалили.

У своєму листі Трамп вказав на кілька причин, зокрема торговельні бар’єри Канади, які, за його словами, шкодять американським фермерам, зокрема виробникам молока, а також потік фентанілу. «Якщо Канада допоможе зупинити потік фентанілу, ми, можливо, переглянемо це рішення», — йдеться в листі Трампа.

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За словами Трампа, тарифи у розмірі 15% або 20% можуть бути запроваджені і проти інших торговельних партнерів. В інтерв’ю NBC News він сказав: «Не всі отримають листи. Ми просто встановлюємо наші тарифи. Решта країн теж платитимуть».

У четвер Трамп також запровадив нові тарифи проти Японії, Південної Кореї та мито у 50% на мідь. Ринки відреагували стримано, індекси США та Європи знизилися під час торгів в Азії, інвестори очікують подальших заяв щодо можливих тарифів проти Євросоюзу.

Канада є другим за обсягом торговельним партнером США після Мексики і найбільшим імпортером американських товарів. У 2024 році Канада закупила продукції зі США на $349,4 млрд і експортувала на $412,7 млрд, за даними Бюро перепису США.

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