Трамп оголосив про підняття 50% мита на мідь та 200% на ліки — Finance.ua

Трамп оголосив про підняття 50% мита на мідь та 200% на ліки
Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження 50% мита на імпорт міді, а також про плани ввести нові тарифи на напівпровідники та фармацевтичну продукцію.
Про це повідомляє Reuters.
Напередодні США надіслали листи з повідомленням про нові мита 14 торговим партнерам, зокрема таким країнам, як Південна Корея та Японія. Трамп підтвердив свій намір ввести 10% мито на імпорт з країн БРІКС, включаючи Бразилію та Індію.
Як реагують ринки
Після заяви Трампа ціни на мідь у США зросли більш ніж на 10%.
Водночас акції фармацевтичних компаній у США знизилися через заяву Трампа про можливе введення 200% мита на імпорт ліків. Ці мита можуть бути відтерміновані приблизно на рік.
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Заяви Трампа, зроблені під час засідання кабінету міністрів у Білому домі, можуть викликати нестабільність у світовій економіці, що постраждала від тарифів, які Трамп запровадив або погрожував запровадити на імпорт.
Торговельні переговори
Трамп повідомив, що торговельні переговори з Євросоюзом і Китаєм тривають позитивно, однак додав, що найближчими днями планує надіслати ЄС офіційне повідомлення про нові мита.
Представники країн-партнерів зазначають, що складно вести переговори з США через непередбачуваність оголошення нових мит, що ускладнює ухвалення рішень на національному рівні.
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ЄС сподівається досягти угоди до 1 серпня, зокрема щодо експорту авіаційної техніки, медичного обладнання та алкоголю. Також розглядається можливість захисту європейських автовиробників, які мають виробництво в США.
Водночас міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що ЄС готовий до відповідних заходів у разі відсутності справедливої угоди.
Доходи США від мит
Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що надходження від мит становили вже близько 100 млрд доларів і до кінця року можуть досягти 300 млрд. Зазвичай США отримують близько 80 млрд доларів мит щорічно.
Президент США також оголосив розмір нових мит для окремих країн:
- 25% — на імпорт із Тунісу, Малайзії, Казахстану;
- 30% — із ПАР та Боснії і Герцеговини;
- 32% — з Індонезії;
- 35% — із Сербії та Бангладеш;
- 36% — з Камбоджі та Таїланду;
- 40% — з Лаосу та М’янми.
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