Європейські порти переповнені через мита Трампа — Finance.ua

Європейські порти переповнені через мита Трампа Сьогодні 05:39 — Світ

Європа переживає найгірші перебої в логістиці з часів пандемії COVID-19. Через непередбачувану тарифну політику Дональда Трампа та обміління річок баржі й контейнеровози змушені тижнями чекати завантаження в ключових портах ЄС.

Про це повідомляє Financial Times.

Така ситуація, за прогнозами аналітиків, триватиме ще кілька місяців.

Найскладніша ситуація нині в Роттердамі, Антверпені та Гамбурзі. Порти перевантажені і працюють на межі можливостей.

Керівник логістичної компанії Euro-Rijn Group Альберт ван Оммен зазначив, що такого рівня заторів у європейських портах не було з часів пандемії. Тоді порти не справлялися з обсягами вантажів через нестачу персоналу, хоча ланцюги постачання залишались напрочуд стійкими.

За даними компанії Contargo, середній час очікування барж у порту Антверпена сягає 66 годин, у Роттердамі — 77 годин. Зазвичай баржі працюють у фіксовані часові вікна, щоб оперативно вантажити контейнери.

DHL поки не повідомляє про зупинку виробництв, але визнає, що ризики існують.

«Поки що ніхто з наших клієнтів не зупинив виробництво через нестачу комплектуючих. Але така драма — цілком можлива», — прокоментував керівник DHL у Німеччині Каспер Еллербек.

Втім, орім тарифних війн США, причинами проблем стали зміни в альянсах судноплавних компаній, зокрема завершення співпраці між Maersk і MSC. Це змусило перевізників перебудувати графіки та маршрути.

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Ще один чинник — зростання імпорту з Азії до Європи. За оцінками аналітиків, обсяги зросли на 7% у річному вимірі.

Тим часом порти намагаються розширити потужності, наймають персонал і закуповують обладнання. У Роттердамі оператор ECT визнав, що «термінал дійсно дуже завантажений», однак така ситуація спостерігається по всій Північній Європі. У компанії HHLA у Гамбурзі від коментарів утримались.

DP World, власник терміналів у Роттердамі й Антверпені, заявив, що працює над зменшенням заторів.

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«Ми зосереджені на підтримці високого рівня обслуговування, інвестуємо в потужності та забезпечуємо стійкість нашої європейської мережі терміналів», — наголосив комерційний директор DP World Марк Розенберг.

В адміністрації порту Антверпен-Брюгге підтвердили, що мають «тривалі проблеми із завантаженістю», тож, наразі це створює короткострокові труднощі, одначе, запевнили, що система працює в межах запланованих буферів.

Утім, деякі учасники ринку не вірять у швидке вирішення, вважаючи, що така ситуація триватиме місяцями.

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