Апеляційний суд США розблокував мита Трампа — Finance.ua

Апеляційний суд США розблокував мита Трампа Сьогодні 10:15 — Світ

Апеляційний суд США розблокував мита Трампа

Федеральний апеляційний суд США тимчасово відновив мита, запроваджені президентом Дональдом Трампом у квітні 2025 року, щоб дати час для вирішення, чи призупиняти рішення Суду міжнародної торгівлі на триваліший період. Однак мита повернули в дію наступного дня після того, як Торговий суд визнав, що Трамп перевищив свої повноваження, і наказав скасувати їх.

Bloomberg. Про це пишуть Reuters

Апеляційний суд у Вашингтоні не пояснив свого рішення. Сторони мають до початку червня подати письмові аргументи щодо блокування тарифів: позивачі — до 5 червня, адміністрація — до 9 червня. Остаточне рішення ухвалить Верховний суд США.

Міністерство юстиції США, подаючи апеляцію, заявило, що рішення Торгового суду, яке зупинило дію частини мит, перешкоджає дипломатії уряду та втручається в президентські повноваження у зовнішній політиці.

Адміністрація Трампа також попросила Суд міжнародної торгівлі призупинити виконання свого наказу, поки триває апеляція.

Раніше Торговий суд звинуватив Трампа в неправомірному використанні Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження для виправдання широких глобальних мит. Цей закон дозволяє президентові застосовувати розширені повноваження у фінансових питаннях під час надзвичайних ситуацій, зокрема для санкцій.

Трамп обґрунтовував мита торговими дефіцитами США та наркоторгівлею на кордоні, називаючи їх національними надзвичайними ситуаціями. Судді зазначили, що юристи Трампа під час слухань заявляли, що мита мали на меті «тиснути» на інші країни для укладення вигідніших торговельних угод.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.