У травні російський морський експорт нафти впав на 7%: частка G7+ в цих перевезеннях зросла з 35% до 54% — Finance.ua
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У травні російський морський експорт нафти впав на 7%: частка G7+ в цих перевезеннях зросла з 35% до 54%

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У травні російський морський експорт нафти впав на 7%: частка G7+ в цих перевезеннях зросла з 35% до 54%
У травні російський морський експорт нафти впав на 7%: частка G7+ в цих перевезеннях зросла з 35% до 54%
У травні 2025 року російський морський експорт нафти впав на 7%, танкерами G7+ транспортували майже половину цього експорту (54%).
Про це йдеться у звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря (Centre for Research on Energy and Clean Air).
«У травні 2025 року російський морський експорт нафти впав на 7% в порівнянні з попереднім місяцем, і майже половина (54%) цього експорту була перевезена танкерами G7+. З січня частка G7+ в цих перевезеннях зросла з 35% до 54%, тоді як частка „тіньових“ танкерів впала з 65% до 46%», — повідомляє CREA.
Центр інформує, що щомісячні доходи Росії від експорту викопного палива у травні впали на 3% у порівнянні з попереднім місяцем до 565 млн євро на день — найнижчого показника з моменту вторгнення.
Імпорт російського вугілля в Індію зріс на 34% у місячному обчисленні — до рекордного рівня, склавши 3,74 млн тонн (686 млн євро).
У водах ЄС після операції «з судна на судно» (STS), у травні перевезли російської нафти на суму 142 млн євро, що на 55% більше, ніж у попередньому місяці. Танкери G7+ здійснювали 93% цих перевезень, тоді як лише 7% припадало на «тіньовий» флот, йдеться у дослідженні.
Доходи Росії від транспортування сирої нафти трубопровідним транспортом залишилися на рівні 8% у місячному вимірі — 59 млн євро на добу, хоча обсяги залишалися стабільними, повідомляє CREA.
За матеріалами:
Економічна Правда
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