BMW планує скоротити до 8000 працівників

Німецький автовиробник BMW має намір скоротити до 8000 робочих місць по всьому світу в межах програми добровільного звільнення.

Про це повідомляє Bild.

Які виплати отримають працівники

Найбільше скорочень очікується в Німеччині: для цього компанія підготувала масштабний бюджет, розрахований на мільярди євро.

Співробітникам запропонували виплати в розмірі близько 50 тис. євро за кожен рік роботи на підприємстві, тож за 12 років стажу сума може сягати 600 тис. євро. Остаточні виплати залежать від доходів, віку та стажу.

Заяви на звільнення подали близько 50 тис. із 84 тис. працівників компанії. Потік охочих виявився настільки великим, що внутрішній сайт BMW тимчасово перестав працювати через перевантаження.

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Скорочення передусім зачеплять адміністративний сектор і відділ досліджень і розробок. Зокрема, звільнитися повним складом вирішила команда з підрозділу автономного керування.

Потреба в розробниках зменшується через впровадження штучного інтелекту та завершення роботи над новою лінійкою моделей.