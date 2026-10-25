BMW планує скоротити до 8000 працівників

Найбільше скорочень очікується в Німеччині: для цього компанія підготувала масштабний бюджет, розрахований на мільярди євро.
Співробітникам запропонували виплати в розмірі близько 50 тис. євро за кожен рік роботи на підприємстві, тож за 12 років стажу сума може сягати 600 тис. євро. Остаточні виплати залежать від доходів, віку та стажу.
Заяви на звільнення подали близько 50 тис. із 84 тис. працівників компанії. Потік охочих виявився настільки великим, що внутрішній сайт BMW тимчасово перестав працювати через перевантаження.