У третьому кварталі 2026 року українські підприємства стриманіше оцінювали свій фінансово-економічний стан і перспективи розвитку на наступні 12 місяців. Бізнес очікує подальшого скорочення кількості працівників, уповільнення зростання продажів та зменшення інвестиційних витрат.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній за третій квартал 2026 року.

Бізнес песимістичніше оцінює фінансовий стан підприємств

У третьому кварталі баланс відповідей щодо поточного фінансово-економічного стану підприємств становив мінус 7,0% проти мінус 5,1% у другому кварталі.

Погіршилися й очікування щодо фінансово-економічного стану компаній на наступні 12 місяців. Баланс відповідей знизився до мінус 4,3% порівняно з позитивними 2,4% у попередньому кварталі.

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Найстриманіші оцінки перспектив діяльності мали керівники підприємств добувної промисловості, торгівлі, транспорту та зв’язку.

За розміром підприємств найменш оптимістичними були малі та великі компанії.

За напрямом діяльності стримані оцінки переважали серед усіх підприємств, крім тих, що здійснюють лише експортні операції.

Підприємства очікують скорочення кількості працівників

Респонденти очікували на подальше зменшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей — «мінус» 6.7% (у I кварталі - «мінус» 3.3%).

На скорочення персоналу були налаштовані керівники підприємств усіх опитаних видів діяльності, крім «інші», найбільше — добувної промисловості.

Зростання продажів сповільниться

Учасники опитування й надалі очікували на збільшення обсягів реалізації продукції в наступні 12 місяців, зокрема на зовнішньому ринку, хоча й суттєво нижчими темпами: баланси відповідей — 4.0% і 2.0% (у ІІ кварталі - 18.4% та 17.0% відповідно).

На зростання обсягів реалізації продукції на внутрішньому ринку очікували представники більшості видів економічної діяльності, крім добувної промисловості та будівництва, найбільше — енерго- та водопостачання.

На збільшення обсягів реалізації продукції на зовнішньому ринку найбільше були налаштовані підприємства будівництва.

Інвестиційні витрати зростатимуть повільніше

Респонденти продовжили очікувати на зростання рівня інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар: баланс відповідей 10.4% (у ІІ кварталі — 15.5%).

Одночасно учасники опитування зберегли позитивні оцінки щодо майбутніх інвестиційних видатків на будівельні роботи: баланс відповідей — 0.5% (у ІІ кварталі — 2.1%).

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Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, продовжили очікувати зростання їхніх обсягів у наступні 12 місяців, хоча й нижчими темпами: баланс відповідей — 7.8% (у ІІ кварталі — 8.9%).

Найвищі очікування, як і в попередніх опитуваннях, мали підприємства енерго- та водопостачання. Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планували залучати іноземні інвестиції, зросла до 21.4% з 20.3% у попередньому опитуванні.

Попит на кредити дещо знизився

Учасники опитування послабили свої оцінки щодо потреби в позикових коштах найближчим часом: баланс відповідей становив 32.6% порівняно з 35.3% у ІІ кварталі.

Водночас частка респондентів, які планували брати банківські кредити , майже не змінилася: 35.6% порівняно із 36.0% у попередньому опитуванні.

Що стримує залучення банківських кредитів

Зросла частка підприємств, що планували залучати кредити в національній валюті — 86.9% (у ІІ кварталі — 80.8%).

Зависокі ставки та наявність інших джерел фінансування й надалі найбільше впливають на прийняття рішення про відкладення залучення кредитів — 45.5% та 42.0% відповідно. Натомість вплив чинника «занадто складна процедура оформлення документів» послабився на 1.9 п. п. — до 21.5%.

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Частка компаній, що планували залучати кошти за кордоном, становила 7.9% порівняно з 6.5% у попередньому опитуванні.

Респонденти поліпшили оцінки щодо жорсткості умов доступу до банківських кредитів: баланс відповідей становив 11.6% (у попередньому опитуванні — 13.9%).