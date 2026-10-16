«Сирне королівство» припиняє роботу магазинів

Мережа магазинів «Сирне королівство», що спеціалізується на продажі сирів з різних країн світу, сповістила про закриття.

«13 років ми служили вам та ділилися найкращими смаками. На жаль, ми змушені зупинити роботу магазинів», — повідомляється на сайті мережі.

Чому мережа закривається

Закриття пов’язане з комплексом критичних викликів, спричинених повномасштабною війною.

Втрата активів: За час війни мережа втратила близько 60% своїх магазинів. Частину точок у прифронтових регіонах довелося закрити через безпекову ситуацію.

Знищення головного офісу: У червні 2025 року внаслідок російської атаки безпілотниками було повністю знищено головний офіс компанії в Києві. Разом із будівлею згоріли сервери, бази даних та документація, що сильно ускладнило роботу й змусило вести процеси вручну.