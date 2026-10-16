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«Сирне королівство» припиняє роботу магазинів

Фондовий ринок
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«Сирне королівство» припиняє роботу магазинів
«Сирне королівство» припиняє роботу магазинів
Мережа магазинів «Сирне королівство», що спеціалізується на продажі сирів з різних країн світу, сповістила про закриття.
«13 років ми служили вам та ділилися найкращими смаками. На жаль, ми змушені зупинити роботу магазинів», — повідомляється на сайті мережі.

Чому мережа закривається

Закриття пов’язане з комплексом критичних викликів, спричинених повномасштабною війною.
Втрата активів: За час війни мережа втратила близько 60% своїх магазинів. Частину точок у прифронтових регіонах довелося закрити через безпекову ситуацію.
Знищення головного офісу: У червні 2025 року внаслідок російської атаки безпілотниками було повністю знищено головний офіс компанії в Києві. Разом із будівлею згоріли сервери, бази даних та документація, що сильно ускладнило роботу й змусило вести процеси вручну.
Економічні чинники: Компанія зазнала значних фінансових збитків, які посилилися загальною ринковою конкуренцією.
За матеріалами:
Finance.ua
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