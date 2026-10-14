Де бізнес втрачає мільйони: схеми шахрайства та карта ризиків
Психологія шахрайства: чому працівники починають красти
- Трикутник шахрайства (Дональд Крессі): пояснює, що фрод виникає за наявності трьох факторів — тиску/мотиву (фінансові труднощі, борги), можливості (слабкий внутрішній контроль) та самовиправдання/раціоналізації («мені недоплачують», «компанія від цього не збідніє»).
- Теорія диференційованого зв’язку / асоційованих диференціацій (Едвін Сазерленд): стверджує, що злочинній поведінці навчаються через комунікацію у колективі. Якщо в компанії є толерантність до «дрібних» списань чи відкатів, новий співробітник швидко переймає ці деструктивні норми.
- Теорія раціонального вибору (Дерек Корніш та Рональд Кларк): Порушник перед вчиненням злочину зіставляє потенційну вигоду та ризик бути спійманим. Якщо ризик мінімальний, а вигода висока — вибір робиться на користь фроду.
- Вихід із операційного контролю: акціонер втрачає «пульс» свого бізнесу, що призводить до втрати контролю над фінансовими показниками та звітності.
- Рішення: саме Forensic (незалежне фінансово-господарське розслідування) є тим інструментом, який дозволяє відновити прозорість та контролювати бізнес без необхідності щоденного занурення в рутину.
- Закупівлі: завищені ціни, використання «своїх» постачальників, непрозорі відкати.
- Продаж та знижки: надання ручних знижок, оформлення фіктивних повернень товару.
- Запаси та склад: недостачі, надмірні або необґрунтовані списання, навмисний пересорт.
- Готівка та каса: не оприбутковані надходження, неофіційні розрахунки та skimming.
- Персонал і зарплата: виплата окладів «мертвим душам», штучно завищені робочі години та премії.
- Дебіторська заборгованість: «контрольована» дебіторка та передчасне безпідставне списання боргів.
- Бонуси від постачальників: ретро-бонуси та знижки, які осідають на кишенях менеджерів і не доходять до компанії.
- IT та доступи: використання спільних паролів, надмірні права «на все», ручні несанкціоновані правки в облікових системах.
Найпоширеніших схеми шахрайства на практиці
- Пов’язані особи: виведення коштів та укладання угод через афілійовані або підконтрольні структури;
- Принцип «салямі»: непомітне відрахування мікроскопічних сум із великої кількості транзакцій або операцій;
- «Мертві душі»: фіктивні працівники в штаті, на яких нараховується зарплата. Найкраще викривається шляхом запрошення працівників персонально отримати заробітну платню;
- Схема «Фішки»: поступове та регулярне нарощування обсягів виведення коштів;
- Штучне роздування виручки: неналежне або передчасне визнання доходів для демонстрації удаваного успіху;
- Схема з компаніями-оболонками (фіктивними фірмами): створення пов’язаної особи та відправка коштів у межах безтоварних операцій;
- Схема відкатів (кікбеків): оплата завищених рахунків із подальшим отриманням різниці від контрагента — отримувача коштів;
- Схема крадіжки готівкових надходжень: крадіжка готівки до того, як вона зафіксована в обліку, або після її фіксації;
- Схема суміщення обов’язків: конфлікт інтересів, коли одна й та сама людина відповідає за різні контрольні ланцюги роботи;
- Приховування раніше вкрадених коштів: віднесення вкрадених сум до простроченої дебіторської заборгованості;
- Схема перекриття боргів: поповнення рахунку, з якого раніше були виведені кошти, за рахунок нових надходжень від інших клієнтів;
- Схема списання товарно-матеріальних запасів: безпідставне списання сировини чи готової продукції в надмірних обсягах;
- Схема штучного заниження нерозподіленого прибутку: приховування реальних прибутків за рахунок штучного роздування (інфляції) витрат;
- Схема контрольованої дебіторської заборгованості: штучне створення та утримання дебіторської заборгованості в інтересах третіх осіб.
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