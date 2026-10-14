Зміни до правил бронювання: що ухвалив уряд

Уряд ухвалив зміни до правил бронювання військовозобов’язаних. Але цьому остаточне рішення щодо зміни лімітів бронювання на критично важливих підприємствах мають прийняти за п’ять днів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Уряд ухвалив на своєму засіданні Постанову «Про деякі питання організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Документ ухвалили з одноденним доопрацюванням, а в частині відсотка бронювання — з п’ятиденним», — написав він.

Що передбачається

Проєкт передбачає зниження квот для низки критичних секторів.

Так, в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) та енергетиці ліміт може знизитися зі 100% до 85%.

У сфері теплопостачання, водоканалів та управління побутовими відходами — з 75% до 60%.

Для решти критично важливих підприємств ліміт залишається на рівні 50%.

Якщо раніше статус критично важливого підприємства та рішення приймалися Міноборони та Міжвідомчою робочою групою, то за новим проєктом створюється Координаційний центр при Кабміні.

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Він складатиметься з 17 осіб під співголовуванням Мінекономіки та Міноборони, за участю представників СБУ, ГУР, СЗР, Нацполіції, ПФУ та Держпраці. Без рекомендації цього Центру підприємство не зможе отримати ні статусу, ні ліміту понад 50%. Центр навіть матиме повноваження рекомендувати скасування такого статусу.

До 20 жовтня всі міністерства та ОДА зобов’язані переглянути галузеві критерії «критичності» та погодити їх із Центром. Рішення про надання ліміту понад 50% діятиме до 1 року, але якщо бронь не буде оформлена через «Дію» протягом 5 робочих днів, вона втрачає силу.

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Раніше писали , що Міністерство оборони України виступає за максимальне бронювання працівників оборонно-промислового комплексу від мобілізації попри пропозицію скоротити квоту зі 100% до 85%.