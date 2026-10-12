Скорочення квоти бронювання працівників оборонної промисловості: в Міноборони пояснили нюанси

«Позиція Міністерства оборони — максимально бронювати людський капітал оборонної промисловості. Якщо підприємствам ставиться завдання масштабувати виробництво критичних для фронту систем і держава дає їм контракти, вона має створити умови для виконання цих контрактів», — наголосив очільник Міноборони.
Водночас він додав, що система має враховувати «реальний внесок» підприємства у забезпечення Сил оборони та бути справедливою.
Скорочення квоти бронювання до 85%
Міністерство економіки та довкілля, за даними представників оборонної галузі, пропонує скоротити максимальну квоту бронювання працівників критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) зі 100% до 85%. Виробники виступили проти змін, попереджаючи про ризик втрати дефіцитних фахівців і зупинки окремих виробництв.