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Скорочення квоти бронювання працівників оборонної промисловості: в Міноборони пояснили нюанси

Казна та Політика
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Скорочення квоти бронювання працівників оборонної промисловості: в Міноборони пояснили нюанси
Скорочення квоти бронювання працівників оборонної промисловості: в Міноборони пояснили нюанси
Міністерство оборони України виступає за максимальне бронювання працівників оборонно-промислового комплексу від мобілізації попри пропозицію скоротити квоту зі 100% до 85%.
Про це під час спілкування із пресою повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара, передає «Інтерфакс-Україна».
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«Позиція Міністерства оборони — максимально бронювати людський капітал оборонної промисловості. Якщо підприємствам ставиться завдання масштабувати виробництво критичних для фронту систем і держава дає їм контракти, вона має створити умови для виконання цих контрактів», — наголосив очільник Міноборони.
Водночас він додав, що система має враховувати «реальний внесок» підприємства у забезпечення Сил оборони та бути справедливою.

Скорочення квоти бронювання до 85%

Міністерство економіки та довкілля, за даними представників оборонної галузі, пропонує скоротити максимальну квоту бронювання працівників критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) зі 100% до 85%. Виробники виступили проти змін, попереджаючи про ризик втрати дефіцитних фахівців і зупинки окремих виробництв.
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Виконавчий директор Української Ради зброярів Ігор Федірко заявив, що відповідний проєкт постанови вже направили до Міністерства оборони на погодження.
Представники галузі також обурені тим, що можливі зміни не обговорювалися з виробниками заздалегідь.
За матеріалами:
Finance.ua
Бронювання
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