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Гетманцев повідомив, чи будуть затримки з виплатами пенсій

Казна та Політика
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Гетманцев повідомив, чи будуть затримки з виплатами пенсій
Гетманцев повідомив, чи будуть затримки з виплатами пенсій
На тлі повідомлень про нестачу коштів у держбюджеті люди цілком закономірно хвилюються, чи не буде затримок із виплатою пенсій.
Про повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.
З його слів, бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік збалансований, кошти на поточні пенсійні виплати передбачені. Проблеми з фінансуванням держбюджету самі по собі не означають затримок пенсій.
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Водночас часто чуємо про величезну «діру» в Пенсійному фонді. Але тут важливо не плутати різні речі. 251,3 млрд грн, які держава передбачила для Пенсійного фонду, — це не дефіцит, а кошти на виконання окремих державних зобов’язань.
Зокрема, на спеціальні пенсії, надбавки, доплати до мінімальних пенсій, сплату страхових внесків за окремі категорії громадян та компенсацію недоотриманих надходжень від ЄСВ.
Як він пише, що «окрема проблема — виконання судових рішень про призначення та перерахунок пенсій, зокрема спеціальних. Йдеться як про виплату пенсій у збільшеному розмірі, так і про погашення заборгованості за минулі періоди. Але труднощі з фінансуванням таких виплат не означають, що коштів бракує на всі поточні пенсії. І тут ми знову повертаємося до необхідності реформи спецпенсій».
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«Поступовий перехід до професійного пенсійного забезпечення за умови належного фінансування нової системи дозволить зробити її справедливішою та зменшити навантаження на бюджет у довгостроковій перспектив», — резюмумав він.
Раніше він повідомляв, що у жовтні частині пенсіонерів призначать вікові доплати або збільшать їхній розмір. Це стосується людей, яким виповниться 70, 75 або 80 років і чия загальна пенсійна виплата не перевищує 10 340,35 грн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді застосувати обмежувальні коефіцієнти до спеціальних пенсій, розмір яких перевищує 28 780 гривень.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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