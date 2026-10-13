В Україні хочуть зробити жорсткішими умови для надання відстрочки доглядальникам

Офіс Військового омбудсмана розробив низку законодавчих ініціатив, покликаних суттєво змінити правила надання відстрчки від мобілізації для окремих категорій громадян.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію Людмили Денісової.

Згідно з документами, які отримав Український центр захисту прав людини, пропонується значно ускладнити умови родинам, де є люди з інвалідністю.

Насамперед удар на собі відчують батьки неповнолітніх дітей з інвалідністю.

Автори проєкту хочуть скасувати право на відстрочку для таких сімей, якщо у дитини віком до 18 років є обоє батьків. Захист від мобілізації планують залишити лише для тих військовозобов’язаних, які не мають інших родичів, зобов’язаних виховувати дитину, або ж якщо в родині ростуть двоє неповнолітніх дітей, одна з яких має статус інвалідності.

Абсолютно ідентичні обмеження хочуть розповсюдити і на сім’ї, які виховують тяжкохворих дітей без офіційно встановленої інвалідності.

Як можуть змінитися умови надання відстрочки по догляду за дружиною чи чоловіком з групою інвалідності

Жорсткішими стануть правила і для тих, хто має дружину чи чоловіка з I, II та навіть III групою інвалідності. Остання стосується визначених законом випадків, зокрема онкологічних захворювань, відсутності кінцівок чи окремих інших порушень здоров’я.