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Переробна промисловість залишається лідером за часткою сплати податків

Казна та Політика
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Переробна промисловість залишається лідером за часткою сплати податків
Переробна промисловість залишається лідером за часткою сплати податків
За січень-вересень 2026 року найбільшу частку сплати до Зведеного бюджету України забезпечили підприємства переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі, державного управління й оборони, а також фінансової та страхової діяльності.
Про це пише ДПС.
Лідером за часткою у загальній сумі сплачених податків, зборів і платежів стала переробна промисловість — 17,9%.
На підприємства оптової та роздрібної торгівлі, включно з ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів, припало 16,6% сплати.
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Вагомий внесок також зробили галузі державного управління й оборони та обов’язкового соціального страхування, частка яких становила 12,3%, а також фінансова та страхова діяльність — 10,1%.

Найбільше зростання

Порівняно із січнем — вереснем 2025 року найбільше зростання сплати податків, зборів і платежів зафіксовано в чотирьох ключових галузях економіки.
  • Переробна промисловість — +47,3 млрд грн, або на 17,3%.
  • Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — +38,4 млрд грн, або на 14,9%.
  • Фінансова та страхова діяльність — +36,8 млрд грн, або на 25,7%.
  • Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — +34,9 млрд грн, або на 18,9%.
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Результати січня — вересня 2026 року свідчать про важливий внесок провідних галузей економіки у наповненні Зведеного бюджету України. Найбільший приріст сплати податків забезпечила переробна промисловість, а найвищий темп зростання серед зазначених галузей продемонструвала фінансова та страхова діяльність.
За матеріалами:
Finance.ua
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