Переробна промисловість залишається лідером за часткою сплати податків

За січень-вересень 2026 року найбільшу частку сплати до Зведеного бюджету України забезпечили підприємства переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі, державного управління й оборони, а також фінансової та страхової діяльності.
Результати січня — вересня 2026 року свідчать про важливий внесок провідних галузей економіки у наповненні Зведеного бюджету України. Найбільший приріст сплати податків забезпечила переробна промисловість, а найвищий темп зростання серед зазначених галузей продемонструвала фінансова та страхова діяльність.