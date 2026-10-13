Переробна промисловість залишається лідером за часткою сплати податків

За січень-вересень 2026 року найбільшу частку сплати до Зведеного бюджету України забезпечили підприємства переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі, державного управління й оборони, а також фінансової та страхової діяльності.

Про це пише ДПС.

Лідером за часткою у загальній сумі сплачених податків, зборів і платежів стала переробна промисловість — 17,9%.

На підприємства оптової та роздрібної торгівлі, включно з ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів, припало 16,6% сплати.

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Вагомий внесок також зробили галузі державного управління й оборони та обов’язкового соціального страхування, частка яких становила 12,3%, а також фінансова та страхова діяльність — 10,1%.

Найбільше зростання

Порівняно із січнем — вереснем 2025 року найбільше зростання сплати податків, зборів і платежів зафіксовано в чотирьох ключових галузях економіки.

Переробна промисловість — +47,3 млрд грн, або на 17,3%.

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — +38,4 млрд грн, або на 14,9%.

Фінансова та страхова діяльність — +36,8 млрд грн, або на 25,7%.

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — +34,9 млрд грн, або на 18,9%.