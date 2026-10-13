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Уряд призупинив відшкодування ПДВ на 18 млрд грн

Казна та Політика
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Уряд призупинив відшкодування ПДВ на 18 млрд грн
Уряд призупинив відшкодування ПДВ на 18 млрд грн
Кабінет Міністрів призупинив бюджетне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) на загальну суму 18 млрд грн.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
За його словами, таке рішення ухвалили на тлі бюджетних труднощів і дефіциту фінансування, які виникли через невиконання Україною міжнародних зобов’язань.
За словами Марченка, уряд активізував роботу з пошуку внутрішніх джерел фінансування. Зокрема, посилено роботу робочої групи з питань детінізації економіки, залучення коштів через державні запозичення на внутрішньому ринку, а також роботу з міжнародними партнерами.
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Міністр фінансів також заявив, що прогнозоване недонадходження податків до державного бюджету за підсумками 2026 року на рівні 70 млрд грн є наслідком об’єктивних викликів, зокрема знищення бізнесу, логістики, металургії та блокування портів, а не дірою в бюджеті.
Раніше Finance.ua розповідав, що незабаромо відбудеться перше читання проєкту державного бюджету на 2027 рік у Верховній Раді України. Цей документ характерний тим, що власними ресурсами держава може покрити лише менше половини статей витрат — а вони перевищать 8 трлн гривень.
Левова частка цих витрат — 4,89 трлн гривень — ресурс на оборону. Це на 12% більше, ніж 2026 року. Будуть й інші витрати: на соціальну сферу, культуру, науку, державну підтримку бізнесу тощо.

Довідка Finance.ua:

  • бюджетне відшкодування ПДВ виникає, коли сума податкового кредиту, сформованого під час придбання товарів або послуг, перевищує суму податкових зобов’язань, нарахованих під час їх продажу;
  • за результатами звітного періоду в податковій декларації утворюється від’ємне значення ПДВ, яке за встановлених законом умов може бути відшкодоване платнику податків.
За матеріалами:
Finance.ua
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