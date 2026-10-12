Бюджет може недоотримати цього року 70 млрд грн податків

Прогнозоване недонадходження податків до державного бюджету за підсумками 2026 року на рівні 70 млрд грн є наслідком об’єктивних викликів, зокрема знищення бізнесу, логістики, металургії та блокування портів, а не дірою в бюджеті.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

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«Важко очікувати, що бізнес, який знищений, буде платити податки в тому обсязі, який був запланований. Але це не означає, що ми не робимо кроки, щоб не відновити це», — заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час «години запитань до уряду» на засіданні Верховної Ради в понеділок.

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За його словами, уряд суттєво наростив обсяги внутрішніх запозичень понад план, щоб перекрити недонадходження податків поточного року.

«Я думаю, що ситуація контрольована. Єдине, що ми не можемо контролювати — це виконання наших міжнародних зобов’язань», — додав міністр.

Марченко нагадав, що на початку 2026 року залишки коштів на єдиному казначейському рахунку та рахунках банків становили 467 млрд грн, тоді як державний бюджет передбачав видатки понад 4,5 трлн грн.

Потреба в зовнішній підтримці оцінювалася приблизно в $50 млрд, проте надходження міжнародної допомоги були недостатніми: у січні 2026 року надійшло $2,4 млрд, у лютому — $1,5 млрд, у березні — $1,7 млрд, у квітні — $1,3 млрд, у травні — $500 млн, а в червні — $11,3 млрд від Європейського Союзу.

За січень-вересень загальний фонд держбюджету вже недоотримав майже 50 млрд грн запланованих доходів, зокрема 32 млрд грн у серпні та вересні.

Марченко наголосив, що за даними 8 міс. 2026 року економіка показала нульовий приріст валового внутрішнього продукту (ВВП), а інфляція прискорюється під впливом зростання витрат і порушення постачання. У вересні споживчі ціни зросли на 1,2%, а річна інфляція прискорилася до 10%.

Довідка Finance.ua:

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький оцінив податкові втрати держбюджету через обстріли бізнесу на рівні 70 млрд грн. Проте він зауважив, що ця оцінка була станом на вересень.