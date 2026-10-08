Відрахування до місцевих бюджетів збільшилися: Мінфін пояснив причини

Місцеві бюджети України за дев’ять місяців 2026 року отримали 441,3 млрд грн доходів загального фонду. Це на 67,2 млрд грн, або на 18%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Основні джерела доходів місцевих бюджетів

Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 9 місяців 2026 року були:

257,8 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб;

62,2 млрд грн — єдиний податок;

37,7 млрд грн — плата за землю;

31,3 млрд грн — акцизний податок;

24,9 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;

11 млрд грн — податок на нерухоме майно.

У яких областях доходи зросли найбільше

Найвищий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до 9 місяців 2025 року зафіксовано у таких областях:

Волинська (+26,9%);

Закарпатська (+25,7%);

Львівська (+24,8%);

Київська (+24,2%);

Івано-Франківська (+24,1%);

Чернівецька (22,7%);

Рівненська (+21,9);

Тернопільська (21,7%);

Житомирська (+21%);

Вінницька (20,4%);

Миколаївська (20,1%).

«Збільшення доходів у цих регіонах пов’язано, зокрема, з тим, що до них перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими рф», — пояснили в Мінфіні.

Відповідно, найменший показник доходів виявлено в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими рф, зокрема в Донецькій та Запорізькій областях.

Завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування за 9 місяців 2026 року вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 18% у порівнянні з відповідним періодом 2025 року.