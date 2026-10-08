Відрахування до місцевих бюджетів збільшилися: Мінфін пояснив причини
Місцеві бюджети України за дев’ять місяців 2026 року отримали 441,3 млрд грн доходів загального фонду. Це на 67,2 млрд грн, або на 18%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Основні джерела доходів місцевих бюджетів
Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 9 місяців 2026 року були:
- 257,8 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб;
- 62,2 млрд грн — єдиний податок;
- 37,7 млрд грн — плата за землю;
- 31,3 млрд грн — акцизний податок;
- 24,9 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;
- 11 млрд грн — податок на нерухоме майно.
У яких областях доходи зросли найбільше
Найвищий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до 9 місяців 2025 року зафіксовано у таких областях:
- Волинська (+26,9%);
- Закарпатська (+25,7%);
- Львівська (+24,8%);
- Київська (+24,2%);
- Івано-Франківська (+24,1%);
- Чернівецька (22,7%);
- Рівненська (+21,9);
- Тернопільська (21,7%);
- Житомирська (+21%);
- Вінницька (20,4%);
- Миколаївська (20,1%).
«Збільшення доходів у цих регіонах пов’язано, зокрема, з тим, що до них перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими рф», — пояснили в Мінфіні.
Відповідно, найменший показник доходів виявлено в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими рф, зокрема в Донецькій та Запорізькій областях.
Завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування за 9 місяців 2026 року вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 18% у порівнянні з відповідним періодом 2025 року.
За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість здійснювати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.
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