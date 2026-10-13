Як працюватиме нова Державна служба супроводу ветеранів в Україні

В Україні планують створити Державну службу супроводу ветеранів, яка допомагатиме військовим після повернення до цивільного життя. За кожним ветераном закріплюватимуть фахівця, який координуватиме отримання необхідних державних послуг.

Головна зміна полягає в тому, що оцінюватимуть не кількість проведених консультацій, а реальну допомогу, яку отримала людина.

Про це міністр у справах ветеранів Віталій Кім розповів в ефірі «Суспільне Студія».

За його словами, Міністерство у справах ветеранів уже розробило концепцію нової служби. Наразі її обговорюють із фахівцями, експертами та представниками ветеранської спільноти.

Зараз фахівців із супроводу ветеранів наймають органи місцевої влади, яким держава передає відповідне фінансування. Однак, за словами міністра, за такої системи складно контролювати якість їхньої роботи. Тому Мінветеранів пропонує встановити єдині стандарти допомоги, які діятимуть незалежно від місця проживання ветерана.

«Ми маємо забезпечити рівність послуги, які отримує ветеран», — наголосив Кім.

Нову службу планують створити на базі державного некомерційного товариства «Державний ветеранський простір». Це дозволить використати вже наявну структуру без створення додаткових організацій. Роботу фахівців оцінюватимуть за результатами: чи отримав ветеран необхідну послугу, а не лише консультацію щодо неї.

Знайти свого фахівця ветерани, як і раніше, зможуть через застосунок «Дія». Там відображатимуться контактні дані спеціаліста, зокрема номер телефону для звернення.

Також Мінветеранів планує розширити можливості цифрового сервісу «Ветеран PRO» та запровадити єдиний державний телефонний номер, за яким можна буде отримати інформацію в будь-який час.

«Ми не руйнуємо ніяких старих систем. Ми оптимізуємо цю лінію, тобто ми плануємо додати єдине вікно, в тому числі єдиний номер», — пояснив міністр.

За словами Кіма, зараз працюють 286 фахівців із супроводу ветеранів, тоді як запланована гранична чисельність становить 6 тисяч спеціалістів. Міністерство планує поступово розширювати мережу та встановити норми навантаження для працівників. Для цього розробляють систему, яка враховуватиме складність кожного випадку та автоматично розраховуватиме обсяг виконаної роботи.

Окремо міністр пояснив, чи зможуть ветерани самостійно обирати фахівця із супроводу. За його словами, спеціалістів призначатиме система з урахуванням території проживання людини та складності її потреб. Водночас, якщо ветеран буде незадоволений роботою призначеного фахівця, він зможе його змінити.

Кім також зазначив, що ветерани можуть і надалі звертатися до спеціалістів, із якими вже працюють. Наявні сервіси продовжать діяти, а нова служба має об’єднати їх у зрозумілу систему допомоги. При цьому Мінветеранів планує забезпечити безперервний супровід людини під час отримання державних послуг.

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Концепцію Державної служби супроводу ветеранів планують остаточно підготувати до кінця 2026 року. Поки що йдеться про розробку та погодження нової системи, а не про повноцінний запуск служби. Точну дату початку її роботи наразі не назвали.

Довідка Finance.ua:

В Україні ветерани та учасники бойових дій можуть безкоштовно пройти навчання в автошколі. Держава також компенсує вартість навчання для тих, хто хоче отримати нову категорію або відкрити додаткову.