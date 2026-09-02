Ветерани можуть отримати до 20 тис. грн на розвиток свого бізнесу — умови
Український ветеранський фонд компенсує ветеранам витрати на купівлю предметів і товарів, необхідних для ведення власної справи. Максимальний розмір компенсації становить 20 тис. гривень.
Із посиланням на Мінветеранів розповідаємо деталі програми.
Хто може отримати компенсацію
Отримати кошти можуть ветерани війни, які:
- зареєстровані як фізичні особи-підприємці або провадять незалежну професійну діяльність;
- за законодавством мають статус ветеранського підприємництва.
Йдеться, зокрема, про ветеранів зі статусом:
- учасника бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни.
Які документи потрібні
Для отримання компенсації потрібно заповнити анкету в CRM-системі Українського ветеранського фонду та додати сканкопії необхідних документів.
Зокрема, потрібно подати:
- документ, що посвідчує особу заявника: копію паспорта, ID-картки та витягу про реєстрацію місця проживання або посвідки на проживання в Україні;
- документ про набуття статусу ФОП — витяг з ЄДРПОУ або іншого аналогічного ресурсу з актуальними даними, або документ, що підтверджує незалежну професійну діяльність — довідку за формою 34-ОПП;
- документ, що підтверджує статус ветерана війни;
- витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни про наявність статусу суб’єкта ветеранського підприємництва. Його потрібно отримати не раніше ніж за 7 календарних днів до подання заяви;
- документи, що підтверджують оплату та отримання придбаних предметів і товарів — виписки з рахунку, чеки, видаткові накладні тощо.
Подані документи мають підтверджувати, що витрати поніс саме заявник, що саме було придбано та що товари були ним отримані.
Після перевірки документів та схвалення заявки компенсацію виплатять за наявності відповідних бюджетних асигнувань та у порядку черговості надходження заяв до Фонду.
Що важливо знати
Компенсація не передбачена за заплановані придбання або погашення кредитних зобов’язань.
Також треба враховувати такі нюанси:
- одна й та сама особа не може отримати компенсацію повторно;
- відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник;
- якщо заяву подає ФОП, компенсацію перераховують лише на рахунок, відкритий як рахунок фізичної особи-підприємця, а не на особистий рахунок.
Проєкт діятиме до завершення воєнного стану.
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