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Ветерани можуть отримати до 20 тис. грн на розвиток свого бізнесу — умови

Особисті фінанси
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Максимальний розмір компенсації становить 20 тис. грн
Максимальний розмір компенсації становить 20 тис. грн
Український ветеранський фонд компенсує ветеранам витрати на купівлю предметів і товарів, необхідних для ведення власної справи. Максимальний розмір компенсації становить 20 тис. гривень.
Із посиланням на Мінветеранів розповідаємо деталі програми.

Хто може отримати компенсацію

Отримати кошти можуть ветерани війни, які:
  1. зареєстровані як фізичні особи-підприємці або провадять незалежну професійну діяльність;
  2. за законодавством мають статус ветеранського підприємництва.
Йдеться, зокрема, про ветеранів зі статусом:
  • учасника бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни.

Які документи потрібні

Для отримання компенсації потрібно заповнити анкету в CRM-системі Українського ветеранського фонду та додати сканкопії необхідних документів.
Зокрема, потрібно подати:
  • документ, що посвідчує особу заявника: копію паспорта, ID-картки та витягу про реєстрацію місця проживання або посвідки на проживання в Україні;
  • документ про набуття статусу ФОП — витяг з ЄДРПОУ або іншого аналогічного ресурсу з актуальними даними, або документ, що підтверджує незалежну професійну діяльність — довідку за формою 34-ОПП;
  • документ, що підтверджує статус ветерана війни;
  • витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни про наявність статусу суб’єкта ветеранського підприємництва. Його потрібно отримати не раніше ніж за 7 календарних днів до подання заяви;
  • документи, що підтверджують оплату та отримання придбаних предметів і товарів — виписки з рахунку, чеки, видаткові накладні тощо.
Подані документи мають підтверджувати, що витрати поніс саме заявник, що саме було придбано та що товари були ним отримані.
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Після перевірки документів та схвалення заявки компенсацію виплатять за наявності відповідних бюджетних асигнувань та у порядку черговості надходження заяв до Фонду.

Що важливо знати

Компенсація не передбачена за заплановані придбання або погашення кредитних зобов’язань.
Також треба враховувати такі нюанси:
  • одна й та сама особа не може отримати компенсацію повторно;
  • відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник;
  • якщо заяву подає ФОП, компенсацію перераховують лише на рахунок, відкритий як рахунок фізичної особи-підприємця, а не на особистий рахунок.
Проєкт діятиме до завершення воєнного стану.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВійськовослужбовецьБізнесФінансова допомога
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