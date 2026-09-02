Ветерани можуть отримати до 20 тис. грн на розвиток свого бізнесу — умови Сьогодні 19:38 — Особисті фінанси

Максимальний розмір компенсації становить 20 тис. грн

Український ветеранський фонд компенсує ветеранам витрати на купівлю предметів і товарів, необхідних для ведення власної справи. Максимальний розмір компенсації становить 20 тис. гривень.

Із посиланням на Мінветеранів розповідаємо деталі програми.

Хто може отримати компенсацію

Отримати кошти можуть ветерани війни, які:

зареєстровані як фізичні особи-підприємці або провадять незалежну професійну діяльність; за законодавством мають статус ветеранського підприємництва.

Йдеться, зокрема, про ветеранів зі статусом:

учасника бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни.

Які документи потрібні

Для отримання компенсації потрібно заповнити анкету в CRM-системі Українського ветеранського фонду та додати сканкопії необхідних документів.

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Зокрема, потрібно подати:

документ, що посвідчує особу заявника: копію паспорта, ID-картки та витягу про реєстрацію місця проживання або посвідки на проживання в Україні;

документ про набуття статусу ФОП — витяг з ЄДРПОУ або іншого аналогічного ресурсу з актуальними даними, або документ, що підтверджує незалежну професійну діяльність — довідку за формою 34-ОПП;

документ, що підтверджує статус ветерана війни;

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни про наявність статусу суб’єкта ветеранського підприємництва. Його потрібно отримати не раніше ніж за 7 календарних днів до подання заяви;

документи, що підтверджують оплату та отримання придбаних предметів і товарів — виписки з рахунку, чеки, видаткові накладні тощо.

Подані документи мають підтверджувати, що витрати поніс саме заявник, що саме було придбано та що товари були ним отримані.

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Після перевірки документів та схвалення заявки компенсацію виплатять за наявності відповідних бюджетних асигнувань та у порядку черговості надходження заяв до Фонду.

Що важливо знати

Компенсація не передбачена за заплановані придбання або погашення кредитних зобов’язань.

Також треба враховувати такі нюанси:

одна й та сама особа не може отримати компенсацію повторно;

відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник;

якщо заяву подає ФОП, компенсацію перераховують лише на рахунок, відкритий як рахунок фізичної особи-підприємця, а не на особистий рахунок.

Проєкт діятиме до завершення воєнного стану.

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