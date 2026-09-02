Nova Post вийшла на ринок Канади. Це вже 18-та країна присутності міжнародної мережі Nova Post.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Відтепер клієнти можуть відправляти й отримувати документи та посилки вагою до 30 кг між Україною та Канадою. Український бізнес також отримав можливість спростити вихід на канадський ринок і розширити географію експорту.
Однією з переваг нового напрямку є можливість відправляти товари з України до Канади без сплати ввізного мита. Для більшості відправлень сплачується лише податок із продажів (HST).
Відправник може оплатити його під час оформлення доставки. Для посилок вартістю до 20 канадських доларів, або 625 грн, оподаткування не застосовується.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Nova Post запустила власну курʼєрську доставку в 5 регіонах Чехії. Сервіс уже працює без вихідних у Празі, Пльзенському, Південно-Моравському, Моравсько-Сілезькому та Карловарському краях. Загалом за добу посилки доставляють у 16 міст Чехії, а також до Братислави, Мілана, Варшави та Берліна.
Також ми писали, що «Нова пошта» планує масштабувати свою присутність у США та відкрити власну інфраструктуру для доставки українських товарів.