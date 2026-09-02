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Nova Post вийшла на ринок Канади

Особисті фінанси
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Клієнти можуть оформити міжнародне відправлення з Канади онлайн через сайт або мобільний застосунок
Клієнти можуть оформити міжнародне відправлення з Канади онлайн через сайт або мобільний застосунок
Nova Post вийшла на ринок Канади. Це вже 18-та країна присутності міжнародної мережі Nova Post.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Відтепер клієнти можуть відправляти й отримувати документи та посилки вагою до 30 кг між Україною та Канадою. Український бізнес також отримав можливість спростити вихід на канадський ринок і розширити географію експорту.

Як працюватиме доставка Nova Post у Канаді

Клієнти можуть оформити міжнародне відправлення з Канади онлайн через сайт або мобільний застосунок Nova Post і передати посилку до найближчого з 1100 партнерських пунктів UPS store або кур’єру.
Термін доставки між Канадою та Україною становить від п’яти днів.
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Скільки коштує доставка з Канади в Україну

Вартість доставки з Канади в Україну становить:
  • документи та посилки до 1 кг — CAD 37;
  • посилки до 2 кг — CAD 47;
  • посилки до 10 кг — CAD 99;
  • посилки до 30 кг — CAD 215.

Відправлення з України до Канади

Однією з переваг нового напрямку є можливість відправляти товари з України до Канади без сплати ввізного мита. Для більшості відправлень сплачується лише податок із продажів (HST).
Відправник може оплатити його під час оформлення доставки. Для посилок вартістю до 20 канадських доларів, або 625 грн, оподаткування не застосовується.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Nova Post запустила власну курʼєрську доставку в 5 регіонах Чехії. Сервіс уже працює без вихідних у Празі, Пльзенському, Південно-Моравському, Моравсько-Сілезькому та Карловарському краях. Загалом за добу посилки доставляють у 16 міст Чехії, а також до Братислави, Мілана, Варшави та Берліна.
Також ми писали, що «Нова пошта» планує масштабувати свою присутність у США та відкрити власну інфраструктуру для доставки українських товарів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нова ПоштаКанада
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